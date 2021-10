Joulu vaarassa Britanniassa – asiantuntijoilta painava varoitus

Koronapandemiaa ei pelkillä rokotteilla pysäytetä, arvioi professori Stephen Reicher Sky Newsin haastattelussa. Reicher kehottaa brittiviranomaisia nopeisiin toimiin kansalaisten suojelemiseksi virukselta, ennen kuin tilanne riistäytyy käsistä ja jyrkkien rajoitusten on pakko astua voimaan.

– On huomionarvoista, että hallituksen omat terveysneuvonantajat antavat neuvoja, jotka ovat ristiriidassa hallituksen omien toimien kanssa, professori kritisoi Boris Johnsonin hallitusta.

Reicher on samoilla linjoilla kuin Maailman terveysjärjestö WHO, Sky News uutisoi.

– Ongelmana on, että keskittyminen vain yhteen asiaan, rokotteeseen, ei auta meitä ulos tästä, järjestön tiedottaja Margaret Harris totesi Times Radion haastattelussa lauantaina.

– Meidän on todellakin tehtävä myös muuta, Harris sanoi, mainiten muun muassa maskien käytön.

Myös muut asiantuntijat ovat huolissaan Britannian koronatilanteen heikentymisestä.

BBC:n haastattelema professori Peter Openshaw varoittaa uudesta koronasulusta, jos viranomaiset eivät toimi välittömästi. Viivyttelyyn ei ole syytä, mikäli britit haluavat viettää tavallista perhejoulua, professori toteaa.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Britanniassa on raportoitu 331 900 uutta koronatartuntaa.

Professor of social psychology at the University of St Andrews Stephen Reicher says inconsistent government messaging has contributed to rising vaccine-indifference in the UK.

It comes amid concerns about pace of #COVID booster jabs rollout.https://t.co/sXIkhwIteY pic.twitter.com/h5wCebWc8d

— Sky News (@SkyNews) October 23, 2021