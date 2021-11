Josif Stalinin ajan julmaa nälänhätää muistetaan Ukrainassa

Ukrainassa on vietetty vuosien 1932–1933 laajan nälänhädän muistopäivää.

Holodomoriksi kutsuttujen tapahtumien aikana menehtyi noin neljä miljoonaa ihmisiä. Noin 20 valtiota on tunnustanut sen kansanmurhaksi, ja Euroopan parlamentti on määritellyt sen rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Arviot kuolonuhrien määrästä ovat vaihdelleet merkittävästi.

Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin kärjisti kriisiä omilla toimillaan. Historioitsija Anne Applebaum toteaa Stalinin lähettäneen osastoja ukrainalaisiin kyliin takavarikoimaan viljaa, perunoita ja muita ruokatarvikkeita.

Monet alueet eristettiin tarkastuspisteillä ihmisten liikkumisen ja kerjäämisen estämiseksi. Tietyillä paikkakunnilla kuolleisuus nousi jopa 50 prosenttiin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden toteaa ukrainalaisten miesten, naisten ja lasten joutuneen neuvostohallinnon brutaalin politiikan uhreiksi.

– Ukrainan kansa selviytyi holodomorin kauhuista ja osoitti sinnikkyytensä luomalla vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan. Yhdysvallat haluaa uhrien muistamisen ohella vahvistaa sitoutumisensa nykyisen Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle, Valkoisen talon tiedotteessa todetaan.

Today is the day on which services will be held around the world to commemorate Holodomor, the famine in Ukraine enforced by Stalin and resulting in the deaths of nearly four million people. pic.twitter.com/suPqqN8oIX

— Communist Terror (@CommunistTerror) November 27, 2021