Sanna Lauslahti: Jokaisella syöpää sairastavalla lapsella tulee olla yhtä paljon toivoa

Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syövästä selviytymisen eriarvoisuutta aiheuttavat tekijät on poistettava.

Muutama viikko sitten luin hätkähdyttävän uutisen Suomesta. Siinä kerrottiin tuoreesta suomalaistutkimuksesta1), jonka mukaan pienituloisten lapset kuolevat syöpään rikkaiden perheiden lapsia herkemmin. Jäin miettimään, miten tämä voi olla mahdollista tasa-arvoiseen hoitoon perustuvassa maassamme. Tämä ei saisi olla Suomessa edes mahdollista. Suomessa syöpään sairastuvat lapset nimittäin hoidetaan maksutta yliopistosairaaloissa ja kaikki potilaat myös saavat sairauteensa samantasoista ja -arvoista hoitoa. Tästä huolimatta lapsen vanhempien sosioekonominen asema tutkimuksen mukaan vaikuttaa lapsen syövästä selviytymiseen.

Rekisteriaineistoon pohjautuvaan tutkimusten mukaan ylimpään tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lasten riski kuolla syöpään oli jopa 30 prosenttia pienempi kuin alimpaan tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lasten. Vanhempien koulutustasolla oli puolestaan samansuuntainen vaikutus syövästä selviytymiseen. Korkeasti koulutettujen perheistä tulevien lasten kuoleminen syöpään oli tutkimuksen mukaan harvinaisempaa kuin vähemmän koulutettujen vanhempien lasten.

Jokaisella suomalaisella lapsella tulee olla samat mahdollisuudet selviytyä syövästä, heidän perheidensä tulo- ja koulutustasosta riippumatta. Emme voi ohittaa tuoreen tutkimuksen tuloksia olankohautuksella.

Valitettavasti tutkimus ei kuitenkaan anna vastauksia kuolleisuuseroja selittäväksi tekijöiksi. Aiheen tiimoilta tehtyjen aiempien tutkimusten perusteella on kuitenkin mahdollista, että vanhempien koulutustaso voi vaikuttaa kykyyn vastaanottaa, tulkita ja hyödyntää terveyteen liittyviä tietoja. Vanhemmat myös saavat runsaasti tietoa sulateltavaksi etenkin lapsen sairastumisen alkumetreillä, jolloin perheessä käsitellään samanaikaisesti myös sairastumisen aiheuttamaa surua ja järkytystä.

Lasten syöpähoito Suomessa on erittäin korkeatasoista, josta osoituksena on kansainvälistä kärkitasoa olevat lasten syövästä selviytymisen luvut. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että pienituloisen lapsella on heikommat mahdollisuudet jäädä henkiin.

Tarvitsemme ehdottomasti pikaisesti käynnistettävän jatkotutkimuksen siitä, mitkä syyt selittävät kuolleisuuseroja ja mitä toimia tulee tehdä asian korjaamiseksi. Kaikki eriarvoisuutta aiheuttavat tekijät on poistettava, jotta voimme taata aidosti tasaveroisen terveydenhoidon toteutuvan koko Suomessa.

Anniina Tolkkinen, Laura Madanat-Harjuoja, Mervi Taskinen, Matti Rantanen, Nea Malila & Janne Pitkäniemi (2018): Impact of parental socioeconomic factors on childhood cancer mortality: a population-based registry study, Acta Oncologica, https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1478125

