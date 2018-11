Autoliitto sanoo ilmastopaneelin tavoitetta epärealistiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liiton mielestä polttomoottoriautojen laittaminen tuonti- ja ostokieltoon olisi harkitsematonta.

Autoliiton mielestä Suomen ilmastopaneelin tavoite sähköautokannan nostamisesta laittamalla polttomoottoriautot tuonti- ja ostokieltoon on ”harkitsematon ja epärealistinen”. Liiton mielestä avaus lisää epävarmuutta autonostajissa, lykkää ostopäätöksiä ja siten vanhentaa jo ennestään vanhaa autokantaa.

Suomalaisista ympäristöjärjestöistä muodostuva ilmastopaneeli on esittänyt, että Suomeen pitää saada 850 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla ympäristöjärjestöt esittävät, että polttomottoriautoille tulisi asettaa tuontikielto vuonna 2025 ja ostokielto 2027.

̶ Suomen 2,7 miljoonan liikennekäytössä olevan henkilöauton kanta on tällä hetkellä keskimäärin 12 vuoden ikäinen. Autokannassa on tämän vuoden lopussa noin 13 000 täyssähköautoa ja pistokehybridiä. Kun Suomessa myydään vuodessa runsaat 100 000 uutta henkilöautoa, jokainen voi päätellä kuinka realistinen ilmastopaneelin esitys on, Autoliiton tiedotteessa todetaan.

Myös Sitra esitti pari viikkoa sitten, että Suomen sähköautokanta voitaisiin nostaa 800 000 autoon vuoteen 2030 mennessä. Autoliiton mukaan mitään keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi ei ole kerrottu.

̶ Ilmastopaneelin esitys tuonti- ja ostokielloista on epärealistinen sekä vastuuton, ja se kääntyy valitettavasti päästötavoitteita vastaan. Poliittisten päättäjien pitääkin kertoa nyt autonomistajille ja -ostajille selvä suunnitelma siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Autoliiton puheenjohtaja Martti Merilinna kysyy, että jos polttomoottoriautoille tulisi tuontikielto seitsemän ja ostokielto yhdeksän vuoden päästä, mitä käy siihen saakka hankittujen polttomoottoriautojen arvolle.

̶ Eihän kukaan halua ostaa autoa, jonka arvo nollautuu suhteellisen lyhyen ajan kuluttua, hän toteaa liiton tiedotteessa.

̶ Kuten on aiemminkin nähty, tällaiset spekulaatiot pysäyttävät autokaupan ja vanhentavat autokantaa entisestään. Se ei liene ilmastopaneelin tavoite, Martti Merilinna lisää.

Liikenteen päästöjä pitää Autoliiton mielestä vähentää tekemällä vähäpäästöisten autojen hankkimisesta edullisempaa. Yhtenä keinona Autoliitto pitää autoveron poistoa.

̶ Tuontikiellon toteuttaminen ei ole Euroopan Unionin lainsäädännön mukaista. Lisäksi perustuslakiin on kirjattu omaisuudensuoja, mikä tarkoittaa sitä, että kerran hyväksytyn tuotteen myymistä ei voida rajoittaa ostokiellolla, Merilinna sanoo.