Joe Biden puhuu Valkoisessa talossa – mutta nämä kuvat ovat feikkejä

USA:n presidentille tehtyjä lavasteita on ihmetelty maan eri tiedotusvälineissä. Jostain syystä Joe Bidenin eräät äskeiset virkaesiintymiset on kuvattu tiloissa, jotka näyttävät tai vaikuttavat Valkoiselta talolta, mutta ovat todellisuudessa lavasteita.

Äsken presidentti piti puheen ”Valkoiselta talolta” niin, että ikkunassa oli talon kuuluisa ruusutarha täydessä kukassa. Kuva tilanteesta on ylhäällä. Arvostelijat huomauttivat, etteivät ruusut kuki tähän vuodenaikaan. Kyse oli lavasteiden feikki-ikkunasta ja siihen heijastetusta ruusutarhan kuvasta.

Tapaukset ovat olleet omiaan salaliittoteorioihinkin. Asialle on naurettu puhumalla tv-showsta ja The Truman Show -elokuvasta.

Bidenin käyttämä tv-studio sijaitsee Valkoisen talon viereisen tien toisella puolella. Jostain syystä presidentti käyttää televisiopätkiään varten mieluummin kyseistä studiota kuin esimerkiksi arvovaltaista aitoa virkahuonettaan Oval Officea tai Valkoisen talon aitoa ruusutarhaa.

Ex-presidentti Donald Trumpin keskeinen avustaja Stephen Miller on selittänyt, että Biden käyttänee Valkoisen talon ”imitaatiota” voidakseen lukea tekstit ääneen monitorilta ilman teleprompteria, joka kameroissa tulee usein näkyviin.

Why does Joe Biden feel the need to use a Fake White House set across the street from the actual White House? pic.twitter.com/5p7TLwoPmw

— Benny (@bennyjohnson) October 6, 2021