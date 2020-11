Jo toisesta rokotteesta lupaavia tuloksia

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Moderna tiedottaa koronarokotetutkimuksensa kolmannen vaiheen lupaavista tuloksista. Maanantaina julkaistujen tulosten mukaan testatun rokotteen teho on 94,5 prosenttia.

Yhtiö aikoo hakea tulevina viikkoina Yhdysvalloissa rajattua käyttölupaa.

Moderna kertoi uutisensa viikko sen jälkeen, kun Pfizer ja BioNTech tiedottivat rokotetutkimuksessaan osoitetusta 90 prosentin tehosta koronavirusta vastaan. Modernan rokote perustuu samaan mRNA-teknologiaan kuin BioNTechin kehittämä rokote.

The Guardianin mukaan Modernan rokotteen ei uskota olevan Yhdysvaltain markkinoiden ulkopuolella ennen ensi vuotta.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

— Moderna (@moderna_tx) November 16, 2020