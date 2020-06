Jenni Pitko vihreiden ryhmän johtoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja on aiemmin toiminut eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana.

Vihreiden eduskuntaryhmä on valinnut oululaisen Jenni Pitkon ryhmän puheenjohtajaksi. Pitko on aiemmin toiminut toisena varapuheenjohtajana.

– Koronakriisin myötä eduskunnalla on suuri vastuu. Meillä on edessämme vielä monia valintoja sen suhteen, miten Suomi nostetaan takaisin jaloilleen niin, että yhteiskuntamme on ympäristölle ja ihmisille kestävä, Jenni Pitko kommentoi tiedotteessa.

Siviilissä arkkitehti Jenni Pitko valittiin tehtävään, kun Emma Kari jäi äitiyslomalle. Emma Kari valittiin eduskuntaryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö jatkaa tehtävässään.