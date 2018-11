Jättilista Euroopan johtajia – he puhuvat Helsingin jättikongressissa

Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona ja torstaina kokoustava keskustaoikeiston Euroopan kansanpuolue EPP on julkistanut kongressin puhujalistan.

Tiedotteen mukaan kongressiin on kutsuttu yli 2000 osanottajaa 41 maasta. Isäntinä toimivat kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul ja EPP:n pääsihteeri Antonio Lopez-Isturiz.

KESKIVIIKKONA puhujalistalla ovat ensin kongressin avauksessa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.

Keskiviikon muina puhujina mainitaan puoluejohtajat Bela Bugar (Slovakia), Sybrand Buma (Alankomaat), Ulf Kristersson (Ruotsi), Helir-Valdor Seeder (Viro) ja Horst Seehofer (Saksa). Lisäksi puhuvat maidensa oppositiojohtajat Pavel Belobradek (Tsekin tasavalta), Silvio Berlusconi (Italia), Pablo Casado (Espanja), Adrian Delia (Malta), Janez Jansa (Slovenia), Gabrielius Landsbergis (Liettua), Kyriakos Mitsotakis (Kreikka), Rui Rio (Portugali), Grzegorz Schetyna (Puola), Marc Spautz (Luxemburg) ja Laurent Wauquiez (Ranska).

Keskiviikkoiltana noin kello 19:30 käyvät EPP:n kärkiehdokkaaksi EU-komission puheenjohtajaksi pyrkivät Alexander Stubb ja Manfred Weber väittelyn. Sen juontaa Euroopan parlamentin varapuhemies Mairead McGuinness.

Debattiin Hyvinvointia kaikille – enemmän kasvua ja työtä kongressissa osallistuvat Kreikan Uuden demokratian Kyriakos Mitsotakis, Portugalin CDS-PP:n Assunção Cristas ja Belgian cdH:n Benoît Lutgen. Euroopan siirtolaishaaste -paneeliin osallistuvat maltalainen meppi Roberta Metsola, Alankomaiden CDA:n Sybrand Buma, sisäministeri Kai Mykkänen ja Espanjan Partido Popularin Pablo Casado.

EPP:n huippukokoukseen osallistuvat myös EU:n ulkopuolisten maiden valtionjohtajat Ukrainan Petro Poroshenko ja Serbian Aleksandar Vucic, Georgian puoluejohtaja Nika Melia ja Valko-Venäjän puoluejohtaja Vital Rymasheuski sekä oppositiojohtajat Lulzim Basha (Albania), Hristijan Mickoski (EJTM) ja Maia Sandu (Moldova).

TORSTAINA ensimmäinen puhuja on kokoomuksen Petteri Orpo.

Kärkiehdokkaat Manfred Weber ja Alexander Stubb puhuvat ennen äänestystä, jonka on määrä alkaa kello 10:30 torstaiaamulla.

Muita puhujia torstain listalla ovat Euroopan komission, Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin puheenjohtajat Jean-Claude Juncker, Donald Tusk ja Antonio Tajani.

Puhujia ovat lisäksi valtionjohtajat Nicos Anastasiades (Kypros), Boyko Borissov (Bulgaria), Sebastian Kurz (Itävalta), Angela Merkel (Saksa), Viktor Orban (Unkari), Andrej Plenkovic (Kroatia) ja Leo Varadkar (Irlanti), varapääministerit Arvils Aseradens (Latvia) ja Kris Peeters (Belgia) sekä EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier.

