Jättikongressi lähestyy – heillä on äänet Helsingissä

Keskustaoikeiston kongressissa ensi viikolla joka kuudes edustaja on saksalainen.

Euroopan kansanpuolue EPP pitää suuren kongressin keskiviikkona ja torstaina 7.-8. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa. Paikalle odotetun 3000 tulijan joukossa on usean Euroopan valtion valtionpäämiehiä.

Kongressin pääasiana on Spitzenkandidatin eli kärkiehdokkaan valinta kandidaatiksi Euroopan komission johtoon. Paikalle pyrkivät Manfred Weber ja Alexander Stubb.

Ehdokkaasta on määrä äänestää torstaiaamuna kello 10.30-12.00. Tulos on määrä julkistaa kello 13.

Äänioikeutettuja edustajia on 758. EPP:n julkistamien tietojen mukaan edustajat tulevat seuraavassa luetelluista puolueista ja maista. Listan kärkeen on nostettu seitsemän suurinta puoluetta, joiden jälkeen puolueet ovat maittain englanninkielisessä aakkosjärjestyksessä.

EPP:n jäsenpuolue, maa, edustajien määrä Helsingissä

CDU, Saksa 72

PO, Puola 49

Les Républicains, Ranska 45

PP, Espanja 42

FORZA IT, Italia 31

FIDESZ, Unkari 29

PNL, Romania 22

ÖVP, Itävalta 16

CD&V, Belgia 7

CDH, Belgia 6

GERB, Bulgaria 17

UDF, Bulgaria 4

DSB, Bulgaria 5

BCM, Bulgaria 4

DR, Kypros 7

KDU-CSL, Tsekin tasavalta 10

TOP 09, Tsekin tasavalta 11

CSU, Saksa 13

DKF, Tanska 5

KD, Tanska 4

ISAMAA, Viro 5

KD, Suomi 4

Kokoomus, Suomi 12

ND, Kreikka 16

HDZ, Kroatia 11

HSS, Kroatia 4

KDNP, Unkari 5

FG, Irlanti 13

UDC, Italia 5

AP, Italia 4

Pop per l’IT, Italia 4

TS/LKD, Liettua 6

CSV, Luxemburg 11

UNITY, Latvia 11

PN, Malta 10

CDA, Alankomaat 15

PSL, Puola 11

PSD, Portugali 17

CDS-PP, Portugali 5

RMDSZ, Romania 6

PMP, Romania 4

KD, Ruotsi 5

MOD, Ruotsi 10

KDH, Slovakia 7

SMK-MKP, Slovakia 5

Most-Hid, Slovakia 5

NSI, Slovenia 5

SDS, Slovenia 10

SLS, Slovenia 5

Lisäksi äänioikeutettuja edustajia on eri järjestöillä ja tahoilla seuraavasti:

EPP:n jäsenjärjestöt

EPP Women 7

YEPP 7

EUCDW 6

SME EUROPE 6

EDS 7

ESU 7

EPP-ryhmät

Alueiden komitea 10

Euroopan neuvosto 10

Etyk 7

NATO 7

Välimeren unioni 6

EURONEST 6

Yksittäiset mepit 14

EPP:n ehdokasjäsenet

CVP, Sveitsi 4

VMRO-DPMNE, Ejtm 4

Høyre, Norja 4

DPA, Albania 4

VMSZ, Serbia 4

SNS, Serbia 4

Kaikkiaan äänioikeutettuja edustajia Helsingin Messukeskuksessa on siten periaatteessa 758. Jäsenjärjestöt mukaan laskien on heistä 16 prosenttia saksalaisia.

Lisäksi kongressissa on mukana 20 seuraajapuoluetta, joilla kullakin on kolme äänioikeudetonta edustajaa muun muassa Italiasta, Bosnia ja Hertzegovinasta, Ukrainasta, Moldovasta, Georgiasta ja Armeniasta. Libanonista on lisäksi kaksi EPP-kumppanipuoluetta, joilla molemmilla on kaksi edustajaa ilman äänioikeutta.

Kokoomuksen edustajia ovat muun muassa kokoomustaustaiset mepit, kokoomuksen puoluejohto, suomalainen EU-komissaari, puolueen nuorisojärjestöjen puheenjohtajat ja eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja. Kristillisdemokraattien delegaatteja ovat Sari Essayah, Asmo Maanselkä, Aki Ruotsala ja Tiina Tuomela.

Kongressiin kutsuttuja valtionpäämiehiä ovat Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades, Bulgarian pääministeri Boiko Borissov, Romanian presidentti Klaus Iohannis, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz, Saksan liittokansleri Angela Merkel, Unkarin pääministeri Viktor Orban, Kroatian pääministeri Andrej Plenkovic ja Kroatian pääministeri Leo Varadkar.