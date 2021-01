”Järkyttäviä uutisia” – näin USA:n tapahtumista sanotaan

Poliitikot Suomessa ja maailmalla kommentoivat yöllä ja aamulla Suomen aikaa sosiaalisessa mediassa järkyttyneinä uutisia Washington D.C.:sta.

Suurmielenosoitus Capitol Hillillä johti riehumiseen ja kuolonuhreihin.

Kaupungilta löydettiin ainakin kaksi pommia. Kongressi evakuoitiin, mutta jatkoi myöhemmin istuntoaan.

America is so much better than what we’re seeing today.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.

I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021