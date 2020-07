Japanin tulvissa kuollut ainakin 16 ihmistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuolonuhrien määrä tulee todennäköisesti vielä kasvamaan.

Japanissa Kyushun saaren tulvissa on kuollut ainakin 16 ihmistä ja kymmenenkunta on kadoksissa, kertoo BBC. Kuolleista 14 on vanhainkodin asukkaita, joiden epäillystä kuolemasta Verkkouutiset uutisoi eilen.

Kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. BBC:n mukaan 20 ihmisen on julistettu olevan tilassa, joka edeltää Japanissa lääkärinlausuntoa, jolla henkilö todetaan kuolleeksi.

Tulvien vuoksi yli 200 000 ihmistä on evakuoitu kotoaan. Pelastajien apuna alueella toimii lisäksi 10 000 sotilasta.

Suuria tulvia ja maanvyörymiä on koettu rankkojen sateiden vuoksi Kyushun saarella, joka on Japanin pääsaarista eteläisin ja kolmanneksi suurin. Pahiten tulvista ovat kärsineet Kumamoton ja Kagoshiman perfektuurit.

Sade hellitti alueella päiväsaikaan sunnuntaina 5. heinäkuuta, mutta saman päivän iltana on luvassa lisää sateita.