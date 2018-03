Jan Vapaavuori: Entä jos Elina Lepomäki onkin oikeassa?

Helsingin pormestari sanoo olettavansa, että sote-linjasta irtaantunut kokoomuksen kansanedustaja on oikeassa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on twiitannut Helsingin Sanomain analyysin kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) keskiviikkoisesta ”sote-tyrmäyksestä”.

– Olennaista on: entä jos Lepomäki onkin oikeassa. Minulla on kaikki syy olettaa, että kyllä on, Jan Vapaavuori kirjoittaa.

– Lepomäen sote-tyrmäyksestä syntyi poliittinen myrsky – mutta entä jos hän onkin oikeassa?, hän vielä jatkaa.

Keskiviikkona illalla Jan Vapaavuori veikkasi twitterissä, että ”Lepomäki saa lähipäivinä pyyhkeitä, mutta hänen pääargumenttejaan ei kukaan tule kumoamaan”.

– Lepomäen perusteltua sote-kannanottoa kannattaa lukea huolella myös VMssä (valtiovarainministeriö). Vieläkö kehdataan virkavastuulla väittää, että uudistus pienentäisi kestävyysvajetta, Vapaavuori kysyi.