Jalkapallon EM-kisoista rajuja koronaepidemioita muuallakin

Deltamuunnos aiheutti pahimmillaan yli 50000 päivittäistä tartuntaa Britanniassa.

Pietarin EM-kisat toivat tunnetusti neljänenn korona-aallon Suomeen. Tutkija ja lääkäri Eric Topol toteaa jalkapallokisojen vauhdittaneen kolmatta epidemia-aaltoa Britanniassakin.

Koronaviruksen deltamuunnoksen pääsi leviämään erityisesti 20–34-vuotiaiden miesten parissa. Tartunnat painottuivat kyseiseen ryhmään jo kisojen alkuvaiheessa, mutta erityisesti Englannin Italiaa vastaan pelaaman finaalin aikoihin.

Heinäkuun loppuun mennessä infektioita kirjattiin jälleen yhtä paljon naisilta ja miehiltä.

– Voisi olla hyvä välttää jalkapallo-otteluita, Topol twiittaa.

Tartunnat ovat ilmeisesti levinneet otteluiden seuraamisesta joukolla sisätiloissa, ei niinkään stadionilla.

Uusi aalto saavutti huippunsa heinäkuun 17. päivän tienoilla, jolloin Britanniassa kirjattiin yli 50 000 uutta tartuntaa. Määrät kääntyivät jyrkkään laskuun heinäkuun 20. päivän jälkeen. Myös sairaalahoidon tarve on vähentynyt.

– Tapausmäärien lasku on hieno uutinen. Se on myös hieman hämmentävää, sillä kaikki rajoitukset on purettu asteittain, Leedsin yliopiston virustutkija Stephen Griffin sanoo Financial Timesille.

Ilmiön taustalla on todennäköisesti rokotusten ja sairastamisen myötä syntyvä väestötason immuniteetti. Britannian tilastokeskus ONS:n mukaan Englannin ja Walesin alueella jo 92 prosentilla aikuisista on veressään koronaviruksen vasta-aineita.

3. Might be good to avoid football matches pic.twitter.com/Nb61QXrQDY — Eric Topol (@EricTopol) July 26, 2021