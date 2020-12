Italiassa lähes 90000 hoitajaa sairastunut koronaan

Italian terveydenhuollon henkilökunta on ollut kovilla koronapandemian aikana.

Italian kansanterveyslaitos Istituto Superiore di Sanitàn mukaan maan yli kahdesta miljoonasta koronapandemian aikana tartunnan saaneista 89 879 on hoitohenkilökuntaa viime sunnuntaihin mennessä. Useita kymmeniä hoitajia on menehtynyt epidemian aikana.

Viimeisen 30 päivän aikana koronatartunnan on Italiassa saanut 413 381 ihmistä, joista 16 923 on terveydenhuollon henkilökuntaa.

Tuoreimman tiedon mukaan koronaan on menehtynyt maassa peräti 273 lääkäriä.

– Tämä on dramaattista aikaa. Tuska yhdistyy raivoon. Meillä ei ole yhtenevää selitystä tälle tragedialle, kansallisen lääkärijärjestö FNOMECEOn puheenjohtaja Filippo Anelli sanoi sunnuntaina, kun lääkäreiden uhriluku oli 270.

Tästä huolimatta Italiassa on lääkäreitä, jotka aikovat kieltäytyä rokotteen ottamisesta tai kieltävät kokonaan koronan olemassaolon. Asian tiimoilta Rooman FNOMECEO on aloittanut kurinpitotoimet 13 lääkärin kohdalla. Heistä kymmenen on kieltäytynyt rokotteesta ja kolme katsoo, ettei koronaa ole olemassakaan.

Osa rokotteesta kieltäytyneistä on pyörtänyt puheensaka kurinpitoimet on peruttu, osa on pidätetty virastaan 1-2 kuukaudeksi. Kolmen koronan kieltäjän tapausten käsittely on vielä kesken, kertoo yleisradioyhtiö RAI.

Koronatilanne on Italiassa Euroopan pahimpia ja kuolonuhrien määrä oli maanantaina 72 370 sitten pandemian alun. Määrä on suurin Euroopassa ja viidenneksi suurin koko maailmassa.