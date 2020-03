Italiassa jo 107 koronakuolemaa

Italian matkailualalle on tulossa jättitappiot.

Italian viranomaisten tuoreiden tietojen mukaan maassa on saanut koronavirustartunnan 2 706 ihmistä ja 107 on kuollut, kertoo La Repubblica. Menehtyneet ovat suurimmalta osin 55-101-vuotiaita. Virukseen sairastuneista on menehtynyt 3,47 prosenttia. Koronasta parantuneita on hieman alle 300.

Italian hallitus ilmoitti keskiviikkona uusista toimista epidemian taltuttamiseksi.

Maan kaikki koulut ja yliopistot ovat suljettu 15. maaliskuuta saakka. Kaikki suuret tapahtumat on peruutettu ja muun muassa jalkapalloliiga Serie A:n ottelut pelataan tyhjille katsomoille. Myös elokuvateatterit ja teatterit ovat kiinni.

Jo aiemmin yli 65-vuotiaita kehotettiin pysyttelemään mahdollisuuksien mukaan kotona.

Tiistaina ulkoministeriö kehotti suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista neljään Pohjois-Italian maakuntaan: Venetoon, Lombardiaan, Piemonteen ja Emilia-Romagnaan. Finnair on perunut kaikki lentonsa Milanoon. Samoin ovat tehneet monet muut ulkomaiset lentoyhtiöt, osa muihinkin Italian kohteisiin.

Italian yrittäjäjärjestö Confcommercio laskee, että kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maahan saapuu lähes 32 miljoonaa turistia vähemmän kuin normaalisti. Tämä merkitsee pelkästään matkailualalle yli 7,4 miljardin euron tappiota.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koko maailmassa on tällä hetkellä yli 93 000 tartunnan saanutta 70 maassa. Kuolleita on yhteensä noin 3200.