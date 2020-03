Italialaiset laulavat karanteenissa – video

Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa kiertää videoita italialaisista laulamassa asuntojensa parvekkeilta ja avonaisista ikkunoista osoittaen näin uhmaavansa koronavirusta. Lähes koko Italia on ollut karanteenissa viime tiistaista alkaen, eivätkä asukkaat saa poistua kotoaan kuin töihin tai hätätilassa.

Italialaisten repertuaariin on maan kansallislaulun lisäksi kuulunut kaikenlaista perinteisestä kattiloiden paukuttamisesta aina huippuluokan oopperaesityksiin asti. Esimerkiksi Firenzessä tenori Maurizio Marchini lauloi koko kaupungille kotiparvekkeeltaan ja Torinossa oopperalaulajatar esitti aarian.

#Italy on lockdown due to #coronavirus outbreak..but it’s sparked another outbreak, people singing to eachother from their balconies.

In #Florence Italian tenor Maurizio Marchini serenaded the whole town.

Wow ❤️pic.twitter.com/pbW91Canzf

— Hits Manchester News (@hitsmcrnews) March 14, 2020