Israelissa pelätään Iranin vastaiskua – pommisuojia avattu

Israelin puolustusvoimat on ilmoittanut ottavansa käyttöön Golanin kukkuloilla sijaitsevia pommisuojia.

Jerusalem Postin mukaan maassa pelätään Iranin mahdollisia vastatoimia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vetäydyttyä ydinsopimuksesta.

Syyrian pääkaupunki Damaskoksen lähettyvillä tehtiin tehtiin yön aikana ilmaisku, jonka tekijäksi epäillään Israelia.

Paikallislähteet kertoivat ainakin yhdestä suuresta räjähdyksestä al-Kiswessä, joka sijaitsee pääkaupungin lounaispuolella.

Israelilla ei ole ollut tapana tiedottaa Syyriassa tehdyistä satunnaisista iskuista. Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman kokoustaa parhaillaan armeijan johdon kanssa Tel Avivissa.

BBC:n toimittaja Riam Dalatin mukaan kuolleiden joukossa oli mahdollisesti Iranin vallankumouskaartin sotilaita. Iran on Syyrian johtaja Bashar al-Assadin tärkeimpiä liittolaisia.

Syyriassa arvioidaan olevan noin 15 000 Iranin armeijan sotilasta sekä kymmeniä tuhansia muita taistelijoita, joiden toimintaa maa rahoittaa.

Footage from Akhbar Sourya shows first responders on the scene at the Shurbaji Factory site, following suspected #Israel strike vs #Kisweh, south of #Damascus.

Unconfirmed chatter says "Friends are among casualties". 'Friends' usually refers to #IRGC troops. pic.twitter.com/ZefELMF0mi

— Riam Dalati (@Dalatrm) May 8, 2018