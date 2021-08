ISIS:n kerrotaan olleen Kabulin hyökkäyksen takana

Terroristijärjestö ISIS oli Kabulin lentokentän iskujen takana, amerikkalainen viranomaislähde ja toinen asiasta perillä oleva taho vahvistavat Politicolle.

Lentokentällä Abbey-portilla tapahtui torstaina alkuillasta räjähdys. Kyseessä oli itsemurhapommittaja. Eri lähteiden mukaan portilla käytiin tämän jälkeen myös tulitaistelu.

Useat mediat kertoivat myöhemmin myös toisesta räjähdyksestä.

ISIS:n Khorasanin haaran eli ISIS-K:n on aiemmin kerrottu valmistelleen iskuja kentälle.

An ISIS suicide bomber was responsible for the explosion outside the Kabul airport, per a U.S. official and a source.

This comes just hours after officials began warning about an increased ISIS threat in Afghanistan. https://t.co/WcwyOqOQLL

— POLITICO (@politico) August 26, 2021