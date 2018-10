ISIS uhkaa iskeä pop-konsertteihin Euroopassa

Terroristijärjestö julkaisi kuvan, jossa mies pitelee puukkoa selkänsä takana konsertissa.

Isis on julkaissut propagandaa, jossa se uhkaa tekevänsä puukkoiskuja pop-konsertteihin Euroopassa. Sosiaalisessa mediassa leviävässä kuvassa on puvuntakkiin pukeutunut mies, joka pitelee puukkoa selkänsä takana. Miehen edessä on keikkaa seuraavaa yleisöä.

Saatteeksi kuvaan on kirjoitettu ”odottakaa yllätystämme. Islamilainen valtio”.

Isis on ottanut aiemmin nimiinsä konsertteihin tehtyjä terrori-iskuja. Vuonna 2015 jihadistit iskivät Eagles of Death Metal -yhtyeen keikalle Pariisissa. Viime vuonna terroristi räjäytti pommin Britanniassa Manchester Arenalla amerikkalaisen pop-artistin Ariana Granden konsertin yhteydessä.

ISIS Warns of Knife Attack ‘Surprises’ at Concerts

