Isännöintiliitto kartellisyytöksistä: Edistimme alan laatukilpailua

Liiton mukaan kilpailua rajoittavaa kokonaissuunnitelmaa ei ole ollut.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tutkinut Suomen Isännöintiliittoa kilpailulain rikkomisesta lähes neljä vuotta.

KKV esittää Isännöintiliitolle ja kuudelle alan yritykselle yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja järjestelmällisestä kartellitoiminnasta. KKV:n mukaan yritykset ja Isännöintiliitto sopivat keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

Isännöintiliitto pitää tänään julkiseksi tullutta tulkintaa virheellisenä ja korostaa, että kyseessä on vasta epäily. Asiasta päättää markkinaoikeus.

− On todella hyvä, että KKV on arvioinut alan toimintatapoja perusteellisesti. Kaikkien isännöintialalla olevien toimintatapojen pitää ehdottomasti olla selkeitä ja avoimia. Se on lähtökohta sille, että alaa voidaan kehittää, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen päätteeksi muodostunut tulkinta siitä, että Isännöintiliitto olisi rikkonut kilpailulakia, on Isännöintiliiton mielestä kuitenkin virheellinen, eikä KKV:n esittämää kilpailua rajoittavaa kokonaissuunnitelmaa ole ollut.

Isännöintiliitto ei ole kertomansa mukaan pyrkinyt hinnoittelurakenteen yhtenäistämiseen, vaan se on laatinut tiedotteita, joissa on puhuttu yleisluontoisesti isännöinnin hinnankorotuspaineista. Isännöintiliiton mukaan toiminnan tavoitteena on ollut pyrkimys nostaa alan arvostusta, palveluiden eriytymisestä ja laatukilpailua, jotta taloyhtiöt saavat parempaa isännöintiä.

− Ymmärrämme, ettei ala näyttäydy tämän tutkinnan valossa nyt moitteettomana, ja tästä syystä sekä isännöinti että heidän asiakkaansa joutuvat rakentamaan luottamusta uudelleen, Mia Koro-Kanerva toteaa.

Liiton johto on vaihtunut

Kun tutkinta alkoi maaliskuussa 2017, Isännöintiliitto kertoo ottaneensa heti käyttöönsä varovaisuusperiaatteen. Sen mukaisesti liitto ei ota mitään kantaa isännöinnin kannattavuuteen, kustannustasoon ja kustannustason nousuun.

Isännöintiliitto kertoo tehneensä tutkinnan alettua monia uudistuksia ja muutoksia toiminnassaan. Myös liiton johto on keskeisiltä osilta vaihtunut tutkinnan kohteena olevan ajanjakson ajalta. Uusi toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva aloitti liiton johdossa syyskuussa 2019.

KKV on nyt vienyt asian markkinaoikeuteen, eikä Isännöintiliitolla ole tietoa sen aikataulusta.

