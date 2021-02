Virasto esittää isännöintikartellille 22 miljoonan euron sakkoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritykset ja Isännöintiliitto ovat sopineet keskenään palvelujen hinnoista ja hintatason nostosta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle sekä Suomen Isännöintiliitto ry:lle.

Nämä yritykset ovat Realia Services Oy ja Colliers International Finland Group Oy 4,5 miljoonaa euroa, Isännöinti Ilkka Saarinen Oy 220 400 euroa, OP Koti Kainuu Oy 302 000 euroa, Oulun kiinteistötieto Oy ja Suomen Kiinteistöhallinta Oy (isännöintipalveluita tarjotaan Kiinteistö-Tahkola-nimisten yritysten kautta) 1,7 miljoonaa euroa, Realia Services Oy, Realia Group Oy ja Realia Holding Oy 13,9 miljoonaa euroa sekä REIM Group Oy Ltd ja REIM Hämeenlinna Oy 1,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi Suomen Isännöintiliitolle esitetään 73 100 euron seuraamusmaksua.

Yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

– Kyse on pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä kartellitoiminnasta, KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo sanoo tiedotteessa.

KKV:n selvitysten mukaan Isännöintiliitto ja sen hallitukseen kuuluneet yritykset sopivat vuonna 2014 isännöintipalvelujen hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja hinnankorotuksista. Lisäksi sovittiin, että lakiuudistusten myötä isännöintiyrityksille tulevat uudet tehtävät veloitetaan asiakkailta isännöintisopimusten ulkopuolisina lisäpalveluina. Keskusteluja hintojen korottamisesta ja yhdenmukaistamisesta käytiin pääosin hallituksen kokouksissa ja seminaareissa.

Hintojen korottamisesta ja hinnoittelun yhtenäistämisestä viestittiin jäsenyrityksille ja koko isännöintialalle aktiivisesti vuosina 2014–2017. Hintasuosituksia annettiin esimerkiksi tiedottein, tapahtumissa ja Isännöintiliiton verkkosivuilla. Tavoite erikseen veloitettavien lisäpalveluiden osuuden kasvattamisesta isännöintialan hinnoittelussa kirjattiin myös Isännöintiliiton strategiaan.

Vakavaa kilpailun rajoittamista

Hinnoista sopiminen kilpailijoiden kesken ja hintasuositusten antaminen ovat KKV:n mukaan erittäin vakavia kilpailunrajoituksia, joiden ainoa tarkoitus on nostaa keinotekoisesti hintoja asiakkaiden vahingoksi.

Toiminta on ollut omiaan vaikuttamaan isännöintialan hintatasoon koko Suomessa, sillä suurin osa kartellissa mukana olleista isännöintiyrityksistä on toiminut valtakunnallisesti. Lisäksi Isännöintiliiton antamilla hintasuosituksilla on pyritty nimenomaisesti nostamaan koko Suomen isännöintitoimialan hintatasoa.

KKV:n pääjohtajan mukaan esityksen kohteena olevat yritykset ovat tehneet yhteistyötä suunnitelmallisesti nostaakseen hintojaan ja vaikuttaakseen koko toimialan hintatasoon.

– Isännöintialalla korkeampien hintojen maksajina ovat viime kädessä taloyhtiöiden asukkaat, Kirsi Leivo toteaa.

KKV alkoi selvittää asiaa vuonna 2017. Virasto suoritti tarkastuksia isännöintiyritysten ja Isännöintiliiton toimitiloissa. Näyttö hintakartellista perustuu osin näillä tarkastuksilla kerättyyn asiakirjanäyttöön ja osin Isännöintiliiton julkiseen viestintään.

