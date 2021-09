IS: Rokotteita odottamassa olkavartta yli miljoona annosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoitukset voivat olla historiaa jo alle kahden kuukauden päästä.

Jos ottaisivat toisen rokoteannoksen heti kuuden viikon jälkeen, tarvittavaan 80 prosentin rokotekattavuuteen päästäisiin jo lokakuun puolivälissä, kertoo Ilta-Sanomat.

Nyt ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yli 82 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo IS:lle, että Suomessa on yli miljoona koronarokoteannosta varastossa valmiina käyttöön.

THL:n tilaston mukaan Suomeen on tullut lähes 8,1 miljoonaa rokoteannosta, ja niistä kansalaisten olkavarsiin on pistetty seitsemän miljoonaa. Yli miljoona rokoteannosta on sairaanhoitopiirien lääkevarastoissa valmiina odottamassa, ja lisää tulee viikoittain.

– Rokotteita on tarpeeksi, ei se ainakaan siitä jää kiinni. Lokakuun loppuun mennessä jokaisella halukkaalla on varmasti mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta missä päin Suomea tahansa, Kontio sanoo.

Rokotekattavuuden nousu riittävän korkealle ja Suomen avautuminen ovat lopulta kiinni kansalaisten aktiivisuudesta ja innostuksesta ottaa rokote. Kontio toivookin, että kaikki ensimmäisen annoksen saaneet käyvät ottamassa aikanaan toisenkin annoksen.

Kontion mukaan kahden viime viikon aikana jokaisessa ikäryhmässä on käyty edelleen ottamassa ykkösannoksia.

– Ilman muuta toivomme, että alle 30-vuotiaat kävisivät vieläkin paremmin ottamassa rokotuksen. Näin saisimme rokotuskattavuutta yhä korkeammalle.