IS: Lapin lomakeskukset tupaten täynnä

Kävijöiden vastuu on suuri, toimitusjohtaja toteaa.

Vaikka THL on kehottanut etenkin uusmaalaisia välttämään matkustamista, ovat Levin ja Rukan laskettelukeskukset hiihtolomalaisten suosiossa, uutisoi Ilta-Sanomat.

THL suositteli aikaisemmin tällä viikolla HUS-alueen asukkaita välttämään lomamatkustamista oman alueen ulkopuolelle. Koululaisten talvilomat alkoivat Etelä-Suomessa perjantaina. Laskettelukeskusten mökkikapasiteetti on täynnä, Leviltä ja Rukalta vahvistetaan IS:lle. Keskusten asiakasmäärien arvioidaan olevan lähellä viime vuoden lukuja.

Hissien käyttö on puolitettu, ja esimerkiksi Levillä kävijöille jaetaan maskeja. Talviloma on etenkin lapsiperheiden suosiossa, joten laskettelukeskusten tunnelma on uutta vuotta rauhallisempi, keskuksissa arvioidaan.

Asiakkaiden oma vastuu on kuitenkin suuri.

– Ravintoloihin, vuokraamoihin tai juuri minnekään ei pääse ilman maskia. Teemme kaikkemme, että hommat hoituisivat asiallisesti. Kuitenkin loppupeleissä vastuu on asiakkailla pitää kiinni turvaväleistä ja muiden huomioon ottamisesta, toteaa Oy Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari IS:lle.