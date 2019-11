Iran väittää ampuneensa alas lennokin

Iranin asevoimien kerrotaan ampuneen alas maan ilmatilaan tunkeutuneen lennokin.

– Asukkaat kertovat kuulleensa ohjuslaukaisun perjantaiaamuna, al-Alam-televisiokanava kertoo.

Tasnim-uutistoimiston mukaan lennokki ammuttiin alas Mersad-ilmatorjuntaohjuksella Persianlahden luoteispäässä sijaitsevan Bandar-e Mahšahrin satamakaupungin lähellä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan kyseessä ei ole ainakaan amerikkalainen lennokki.

Khuzestanin provinssin kuvernööri Gholamreza Shariati kuvaili tuhottua laitetta ”ehdottomasti ulkomaiseksi”. Lennokin jäämiä tutkitaan parhaillaan.

Iran pudotti kesäkuussa Hormuzinsalmen yllä lentäneen Yhdysvaltain RQ-4A Global Hawk -tiedustelulennokin. Yhdysvaltain mukaan lennokki oli tuolloin kansainvälisessä ilmatilassa. Alueet jännitteet ovat lisääntyneet myös tankkereita ja öljykenttiä vastaan tehtyjen hyökkäysten seurauksena.

Pentagon: “No reports of US drone being shot down,” defense official says

Iran claims it shot down a drone that violated Iranian airspace Friday morning

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 8, 2019