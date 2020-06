Intiassa yli puoli miljoonaa tartuntaa, tällainen on tilanne maailmalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan on saanut yhteensä lähes 10 miljoonaa ihmistä.

Intiassa on todettu nyt yhteensä yli puoli miljoonaa koronavirustartuntaa, uutisoi Guardian. Lauantain 27. kesäkuuta aikana maassa todettiin 17 000 uutta koronavirustartuntaa. Luvut perustuvat yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston keräämään dataan.

Intian suunnitelmana viruksen vastaisessa taistelussa on nyt keskittyä vähentämään kuolleisuutta viruksen leviämisen estämisen sijaan.

– Fokuksemme pitäisi olla kuolemien estämisessä eikä takertua lukuihin. Luvut tulevat nousemaan, lääkäri Manoj Murhekar, Intian pääkoronavirustyöryhmän jäsen ja Kansallisen epidemiologiainstituutin johtaja (National Institute of Epidemiology) sanoi The Guardianin mukaan.

Sairastumis- ja kuolemantapausten osalta maailmassa pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa on Yhdysvallat. Verkkouutiset uutisoi aiemmin tänään, että Yhdysvalloissa myös oireettomia nuoria kehotetaan hakeutumaan testeihin. Maassa virustartunnan on saanut yli 2,47 miljoonaa ihmistä ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 125 000 ihmistä.

Toiseksi eniten tartuntatapauksia on Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan Brasiliassa, jossa tartuntoja on yhteensä ainakin 1,275 miljoonaa. Koronaviruksen vuoksi on maassa kuollut hieman alle 56 000 ihmistä.

Kolmanneksi eniten tartuntoja on yliopiston tilaston mukaan Venäjällä, jossa tartuntoja on yli 626 779 ja sairauteen kuolleita 8 958.

Neljänneksi eniten tartuntoja on Intiassa, jossa tartuntoja on nyt lähes 509 000. Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut Intiassa yli 15 600 ihmistä.

Viidenneksi eniten tartuntoja Isossa-Britanniassa, jossa viruksen on 310 800 henkilöä ja kuollut lähes 43 500.

Koko maailmassa koronavirustartunnan saaneita on yliopiston datan mukaan 9 827 925 ja viruksen vuoksi on kuollut 494 841 henkilöä.