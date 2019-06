”Ilmastokoalitio lähti liikkeelle Suomen aloitteesta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo kehottaa ottamaan ilmastokoalition ja Helsingin periaatteet osaksi kaikkea ulkopolitiikkaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa valtiovarainministereiden ilmastokoalition ja sen toimintaa ohjaavien Helsingin periaatteiden olevan syksyn YK-viikolla ilmastokeskustelun ytimessä.

Kokouksessa esitellään konkreettisia suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

– Suomen aloitteesta käynnistynyt ilmastokoalitio on nostettu yhdeksi kokouksessa esiteltäväksi aloitteeksi. Tämä on diplomaattinen onnistuminen Suomelta. Valtiovarainministereiden yhteistyön tiivistämisestä ilmastoasioissa on puhuttu vuosikausia. Ajatus otti tuulta alleen viime vuonna kansainvälisen ilmastopaneelin raportin julkistamisen myötä, Petteri Orpo kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Valtiovarainministeriön ilmastoasiantuntijoita kutsuttiin Helsinkiin tämän vuoden helmikuussa valmistelemaan koalition toimintaperiaatteita. Kokoukseen saapui osallistujia 18 maasta eri puolilta maailmaa.

– Kokouksessa syntyivät Helsingin periaatteet, jotka ohjaavat koalition työtä. Sitoutuessaan näihin periaatteisiin maat lupautuvat edistämään hiilen hinnoittelua, kestävän kehityksen budjetointia ja ottamaan ilmastotavoitteet huomioon julkisten hankintojen suunnittelussa, Orpo kirjoittaa.

Hänen mukaansa koalitio korostaa konkreettisen toiminnan merkitystä.

– Ei riitä, että ministerit kokoontuvat pari kertaa vuodessa saman pöydän ääreen keskustelemaan. Koalition tarkoitus ei ole rakentaa uutta pöytää ilmastoneuvotteluille, vaan rakentaa tuloksellista yhteistyötä olemassa olevien ilmastosopimusten tueksi, Petteri Orpo toteaa.

– Suomen pitää ottaa ilmastokoalitio ja Helsingin periaatteet osaksi kaikkea ulkopolitiikkaa ja globaalia vaikuttamista. Suomella on pitkä historia ja osaamista ilmastotyössä. Meitä kuunnellaan. Ilmastopolitiikassa me olemme kokoamme suurempi maailmalla, Orpo jatkaa.