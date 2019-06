Petteri Orpo: Helsingin periaatteet ohjaavat nyt globaalia ilmastotyötä

Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja ja valtiovarainministeri.

Valtiovarainministereiden ilmastokoalitio ja sen toimintaa ohjaavat Helsingin periaatteet ovat syksyn YK-viikolla ilmastokeskustelun ytimessä. YK:n pääsihteeri kutsuu koolle ilmastohuippukokouksen, jossa esitellään konkreettisia suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Suomen aloitteesta käynnistynyt ilmastokoalitio on nostettu yhdeksi kokouksessa esiteltäväksi aloitteeksi. Tämä on diplomaattinen onnistuminen Suomelta. Valtiovarainministereiden yhteistyön tiivistämisestä ilmastoasioissa on puhuttu vuosikausia. Ajatus otti tuulta alleen viime vuonna kansainvälisen ilmastopaneelin raportin julkistamisen myötä.

Suomi oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tarttui tilaisuuteen. Vuosi sitten keväällä Washingtonissa pidin puheenvuoron valtiovarainministereiden roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Se sai kannustavan vastaanoton erityisesti Maailmanpankilta. Siitä alkoi valmistelutyö, jonka seuraava etappi oli viime lokakuussa, kun Suomi toimi puheenjohtajana Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokouksissa Balilla, Indonesiassa.

Ilmoittauduin silloin vapaaehtoiseksi puheenjohtamaan valtiovarainministerien koalitiota, jonka tarkoitus on tiivistää ministereiden ja ministeriöiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Koalition toiseksi puheenjohtajaksi tarjoutui Chilen valtiovarainministeri Felipe Larraín Bascuñán.

Kutsuimme yhdessä valtiovarainministeriöiden ilmastoasiantuntijoita Helsinkiin valmistelemaan koalition toimintaperiaatteita helmikuussa 2019. Kokoukseen saapui osallistujia 18 maasta eri puolilta maailmaa. Lisäksi mukana oli asiantuntijoita Maailmanpankista, Kansainvälisestä valuuttarahastosta, talousjärjestö OECD:stä, YK-järjestöistä ja ilmastojärjestö NDC Partnershipistä.

Kokouksessa syntyivät Helsingin periaatteet, jotka ohjaavat koalition työtä. Sitoutuessaan näihin periaatteisiin maat lupautuvat edistämään hiilen hinnoittelua, kestävän kehityksen budjetointia ja ottamaan ilmastotavoitteet huomioon julkisten hankintojen suunnittelussa.

Koalitio perustettiin virallisesti Washingtonissa huhtikuussa 2019. Toukokuussa esittelimme koalitiota paaville Vatikaanissa. Joulukuussa Santiagossa, Chilessä järjestettävän COP25 –ilmastokokouksen yhteydessä julkistetaan koalition työohjelma.

Koalitio korostaa konkreettisen toiminnan merkitystä. Ei riitä, että ministerit kokoontuvat pari kertaa vuodessa saman pöydän ääreen keskustelemaan. Koalition tarkoitus ei ole rakentaa uutta pöytää ilmastoneuvotteluille, vaan rakentaa tuloksellista yhteistyötä olemassa olevien ilmastosopimusten tueksi.

Kannustan Suomea jatkamaan aktiivisena koalition jäsenenä. Se on konkreettinen aloite, jonka Suomi on saanut aikaan. Sen avulla me erotumme kansainvälisessä yhteisössä eduksemme.

Suomen pitää ottaa ilmastokoalitio ja Helsingin periaatteet osaksi kaikkea ulkopolitiikkaa ja globaalia vaikuttamista. Suomella on pitkä historia ja osaamista ilmastotyössä. Meitä kuunnellaan. Ilmastopolitiikassa me olemme kokoamme suurempi maailmalla.

