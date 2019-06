Simon Elo: Ilmaisia neuvoja kokoomukselle

Sinisten Simon Elo tarjoaa blogissaan ilmaisia neuvoja kokoomukselle.

Kun en toimi eduskunnassa niin olen vapaa antamaan ilmaisia neuvoja silloin kun siltä tuntuu. Kun en toimi eduskunnassa niin neuvoja on useammalta suunnalta myös pyydetty. Keskustapuolueelle ensimmäinen neuvoni oli blogissani 7. toukokuuta sama kuin kokoomukselle: älkää menkö Antti Rinteen hallitukseen sosialistien takuumieheksi.

Keskusta murtui paineen alla minkä ansiosta kokoomus säästyi vesimelonihallituksen nöyryytykseltä. Punainen päältä ja vihreä sisältä. Vesittyneellä talouslinjalla.

Kenties keskusta tai kokoomus pelasi taitavasti toisen puolueen hallitusneuvotteluissa juuri siihen asemaan, johon halusi. Poliittiset muistelmat paljastavat aikanaan totuuden, mutta tässä vaiheessa oleellista on, että kokoomus ei joutunut hallitukseen. Kyllä, käytän tietoisesti sanaa joutunut.

Antti Rinne paljasti vaalikampanjansa loppumetreillä, että ”meillä on koko aika ollut selkeästi sellaisia lupauksia, jotka toteutetaan ensi vaalikaudella ja sellaisia, jotka menevät sitä seuraavalle (kaudelle) ja sitten niitä, jotka toteutuvat joskus tulevaisuudessa.”

Äänestäjä sai sitten vaalikopissa arvailla, että mitkä demareiden lukuisista vaalilupauksista toteutuvat nyt, myöhemmin tai ei koskaan!

Sen minkä demari vappuna äänestäjille lupaa, sen seuraavana eläkeläisille unohtaa.

On varmasti yksittäisiä kokoomuslaisia poliitikkoja, jotka olisivat halunneet ministeriksi, mutta puolueen ja isänmaankin kannalta on oikein, että kokoomus ei ole hallituksessa. Taloustieteilijä Tim Jacksonin viisautta mukaillen Rinteen hallitus kuluttaa rahaa, jota sillä ei ole, asioihin, joihin eivät rahat riitä, tehdäkseen hetkellisen vaikutuksen äänestäjiin, joille annettuja lupauksia se ei lunasta. Rinteen hallituksen hiekalle rakennettu perusta paljastuu kaikelle kansalle viimeistään syksyllä 2020. Silloin keskustalainen valtiovarainministeri vaatii leikkauksia valtiontalouteen. Silloin johtavan oppositiopuolueen on oltava viimeistään valmiina.

Toinen neuvoni on, että kokoomus ei voi linjassaan nojata sen enempää perussuomalaisiin kuin vihreisiin. Olen kuullut joidenkin ihmisten olevan sinivihreitä tai peruskokoomuslaisia. Kummatkin toimintatavat pönkittävät kilpailevaa puoluetta. Kukaan ei halua ostaa kevytversiota, vaan kaikki haluavat alkuperäisen tuotteen. Koskaan ei voi olla vihreämpi tai persumpi kuin vihreä tai persu. Yhden asian maailmanlopun liikkeet vetävät aina siinä yhdessä asiassa pidemmän korren. Täytyy olla oma suunnitelma tai on osa muiden suunnitelmaa. Täytyy olla oma erottuva ja uskottava linja.

Jos olen ymmärtänyt oikein, niin kokoomus on sekä vapaamielisiä että perinteisiä arvoja kannattavien puolue. Näitä kahta erilaista ryhmää yhdistää halu edistää sosialismin kahleista vapaata yhteiskuntaa ja markkinataloutta.

Vuosikymmenien aikana tähän on luontevasti liittynyt myös vahva länsimielisyys, sillä Yhdysvaltain ja Länsi-Euroopan on katsottu parhaiten turvaavan ihmisten vapautta sellaisena, kuin suomalaiset vapauden ymmärtävät.

Kokoomuksen suurin haaste on sanoittaa vapauden sanoma tämän ajan suomalaisille, jotka ovat tottuneet vahvaan kädestä pitäen ohjaavaan hyvinvointivaltioon. Näyttää siltä, että Rinteen hallitus laajentaa ja vahvistaa Suomessa hyvinvointivaltiokeskeistä ajattelua. Tämä yksilönvapauden vastainen kehitys vaatii uskottavan vastavoiman. Viime eduskuntavaaleissa yksi vaalilauseistani oli ”Turvaa vapaa Suomi”. Uskon hyvään vapauden sanomaan jatkossakin.

Se puolue voittaa seuraavat eduskuntavaalit, jonka suomalaiset uskovat parhaiten turvaavan vapaan Suomen.

Kolmas neuvoni on, että riisukaa perussuomalaiset aseista. Henkilötaidoissa kokoomus voittaa eduskunnassa, sillä puolueen puheenjohtajan takana perussuomalaiset kumisee tyhjyyttään. Möläytyksiä ja oikeusjuttuja on luvassa jatkossakin. Perussuomalaisten valttikortteja ovat maahanmuutto- ja EU-vastaisuus. En neuvo olemaan maahanmuuttoa tai Euroopan unionia vastaan, mutta suomalaiset eivät jaksa moralisointia tai ylisanoilla hehkuttamista kummastakaan aiheesta.

Kaikki ovat nähneet viime vuosina, miten vainottujen lisäksi Eurooppaan on tullut turvapaikkajärjestelmää hyväksikäyttäviä ihmisiä. Kaikki ovat nähneet, että EU kohteli Britanniaa ylimielisesti ennen heidän kansanäänestystään unionista eroamisesta. Sinisilmäisyys ja ylimielisyys kostautuvat. Täytyy nähdä ja kuunnella ilman tähtilipun heilutusta.

Suomalaiset kannattavat vahvasti EU-jäsenyyttä. Maaperä on Suomessa hedelmällinen eurooppalaiselle yhteistyölle, joka vahvistaa suomalaisten taloutta ja turvallisuutta. On uskallettava puolustaa eurooppalaista yhteistyötä, kun on sen aika, ja on uskallettava tuomita virheet, kun siihen on syytä. Jälkimmäinen on jäänyt kokoomukselta vahingollisen vähälle käytölle.

Maahanmuuttopolitiikassa linjan täytyy olla realismia ilman rasismia. Työperustainen maahanmuutto ensisijaisena suhteessa humanitaariseen maahanmuuttoon. Punavihreiden rajattomuutta vastustava tolkun linja, joka kerää suomalaisten enemmistön kannatuksen. Perussuomalaiset hoitavat sitten yksin rasismin ilman realismia.

Neljäs neuvoni on lyhyt: puhukaan niin, että itsekin ymmärrätte, mitä sanotte. Suomalaiset kiinnostuvat kyllä, kun linjat ovat selkeät ja nuotti kansankielellä. Laittakaa kapuloita sosialismin rattaisiin, älkää omaan puheeseenne. Haastakaa hallitus ja tarjotkaa toivoa. Kun voitatte naurun, voitatte väittelyn.

Kaksi kokoomuslaista on ymmärtänyt, että missä politiikassa nyt mennään: Henrik Vuornos ja Atte Kaleva. Ja sanoittaneet sen omin sanoin auki. Kannattaa lukea, mitä tämä kaksikko on kirjoittanut, jos ette minua usko. Puolue tarvitsee kumpaakin miestä. Puolue tarvitsee myös viisaita ja sanavalmiita naisia. Tässä ovat kaikki ilmaiset neuvoni.

Simon Elo Simon Elo on sinisten Espoon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.