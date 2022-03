Hyökkääjät käyttävät Ukrainassa kiinalaisia salaamattomia halparadioita

Sotilasasiantuntijat ovat hämmästelleet Ukrainaan hyökänneiden venäläisyksiköiden vakavia viestintäongelmia.

Ukrainan sotilaiden julkaisemien kuvien perusteella hyökkääjät olisivat käyttäneet tavanomaisen kalustonsa sijaan kiinalaisia BaoFeng UV-82HP-radioita. Ne hyödyntävät V/UHF-taajuusalueita, eikä niissä ole sotilastason suojausta.

Kyseisiä radioita myydään monissa liikkeissä myös Suomessa noin 90 euron hintaan.

Havainto on herättänyt epäilyjä Venäjän asevoimien radiolaitteiden todellisesta käyttökunnosta. Voisi olettaa, että hyökkäyksen kärjessä olevat joukot on varustettu parhailla mahdollisilla viestintälaitteilla sen sijaan, että sotilaiden on havaittu soittaneen ylemmille tahoille ajoittain myös tavallisilla matkapuhelimilla.

– Pidetäänkö uusia sotilasradioita käyttökelvottomina? Se, että sotilaat käyttävät mieluummin halpoja kiinalaisia käsiradioita, kertoo jotain venäläislaitteiden laadusta, RUSI-ajatuspajan raportissa todetaan.

Eräs sotavangiksi jäänyt sotilas kertoi sodan alkuvaiheessa, etteivät kärkijoukot saaneet yhteyttä kauempana oleviin komentajiin.

– Upseerit sijoittivat itsensä yhä kauemmas ja kauemmas taistelusta. He olivat lopulta radion kantaman ulkopuolella, eikä kukaan enää tavoittanut heitä, sotilas totesi.

Kiovan lähelle helmikuun lopulla hyökänneiltä maahanlaskujoukoilta löydettiin kehittyneempiä R-187P1 Azart- ja R-168-5UN-2 -radioita. Venäjän puolustusministeriö oli aiemmin antanut ymmärtää, että vastaava kalusto olisi jo yleisemmin käytössä.

Azart-radioita toimitettiin tiettävästi ensimmäistä kertaa 90. kaartin panssaridivisioonalle vuonna 2017. Niiden tuotanto on mahdollisesti viivästynyt korruption vuoksi, sillä viimevuotisten tietojen perusteella korkea-arvoisia sotilasjohtajia ja Azartin valmistajia epäiltiin petoksesta ja varojen kavaltamisesta.

More and more evidence is emerging that the Russian forces rely on civilian radios and mobile phones for their communications. Our source in one invading unit confirms this.

This photograph is said to show a civilian radio captured by Ukrainians.https://t.co/ppwYktFsaD

— CIT (en) (@CITeam_en) February 28, 2022