Hyökkääjän sanotaan menettäneen 74 lentokonetta

Venäjän sotilasyksiköiden arvioidaan kärsineen raskaita tappioita helmikuun lopulla alkaneen sodan aikana.

Ukrainan asevoimat kertoo tuhonneensa tähän mennessä 74 venäläistä lentokonetta ja 86 helikopteria. Sotilasasiantuntijoiden mukaan länsimaiden toimittamat Stinger-ilmatorjuntaohjukset ovat olleet tehokkaita erityisesti helikoptereita vastaan.

Venäjän arvioidaan menettäneen yli 1 220 panssariajoneuvoa, 374 taistelupanssarivaunua ja noin 600 muuta ajoneuvoa. Tykkejä ja raketinheittimiä arvioidaan tuhoutuneen yli 200 kappaletta.

Forbesin mukaan Venäjän tähän mennessä tuhotun sotilaskaluston arvo olisi noin 4,5 miljardia euroa.

Ukrainan asevoimat kertoo ampuneensa alas sunnuntain aikana kaksi helikopteria Hersonin luona ja ainakin yhden hävittäjäkoneen Harkovassa.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 13, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/1DNvuLHgIr

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022