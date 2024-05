Power aloittaa muutosneuvottelut, piirissä koko henkilöstö

Kodinkone- ja elektroniikkaketju Power Finland aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 880 henkilöä. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan yhtiön kannattavuus on tänä kalenterivuonna heikentynyt, minkä vuoksi toimintoja ja työtehtäviä on järjesteltävä uudelleen. Powerin tavoitteena on saavuttaa kustannustason vähennyksiä ja tehostaa toimintaa siten, että yhtiön kilpailukyky haastavassa markkinatilanteessa turvataan.

– Haastava markkinatilanne ja kustannusten kasvu heijastuu tällä hetkellä myös kodinelektroniikkaan, joten olemme joutuneet tekemään harmillisen päätöksen muutosneuvotteluiden aloittamisesta. Muutosneuvottelujen tavoitteena on turvata tulevaisuuden kilpailukyky ja toimintaedellytykset tehostamalla ja muuttamalla organisaatiota ja toimintatapoja, selkeyttämällä toimenkuvia sekä suuntaamalla resurssit potentiaalisiin kasvualueisiin, Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo tiedotteessa.

Uudelleenjärjestelyjen toimenpiteet voivat toteutuessaan johtaa 245 henkilön työsuhteen olennaisiin muutoksiin, osa-aikaistamisiin, lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Muutosneuvottelujen arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.