”Motivaatiota riittää” – Petteri Orpo on valmis uudelle kokoomuksen johtokaudelle

Kokoomus kokoontuu kuuden viikon päästä puoluekokoukseensa Tampereelle. Puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole aiemmin puhunut julkisesti jatkosuunnitelmistaan.

– Haluan nimenomaan Verkkouutisten kautta viestiä omalle puolueväelle sen, että olisin kovin halukas jatkamaan Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtajana, jos puoluekokous minulle sen suuren kunnian edelleen suo, Petteri Orpo sanoo nyt.

– Koen, että kun on käyty moninaiset vaalit ja (saatu) ennen kaikkea eduskuntavaalivoitto ja pääministeripuolueen asema, niin nyt tehdään sitä työtä mitä olemme rakentaneet. Haluaisin olla sitä jatkamassa ja johtamassa, kokoomuksen työskentelyä hallitusvastuussa, Suomen pelastamisessa. Olla luomassa tulevaisuudenuskoa ja vakautta.

Orpo sanoo haluavansa olla mukana samaan aikaan rakentamassa kokoomuksen tulevaisuutta.

– Kokoomuksen kanssa on vähän samaa kuin Suomen kanssa. Nyt kun hallitusohjelma on hyvin kokoomuslainen, me toteutamme sitä, ja se on minkä me yhdessä rakensimme. Nyt täytyy tehdä se sama, että rakennamme kokoomukselle seuraavan näkymän eteenpäin.

– Pelastamisesta tulevaisuuden rakentamiseen. Sitä olisi hienoa päästä johtamaan.

– Sillä visiolla mennään sitten taas aikanaan tuleviin vaalivoittoihin.

Petteri Orpon mukaan edessä ovat myös erittäin haastavat kunta- ja aluevaalit. Niissä on hänen mukaansa tärkeää puolustaa kokoomuksen asemaa ykköskunta- ja aluepuolueena. Orpo toteaa töitä riittävän.

– Riittää motivaatiota ja intoa.

Kokoomusjohtaja sanoo miettineensä jo aikanaan, että jos puolue tulee ykkösenä eduskuntavaaleissa maaliin ja pystyy muodostamaan hallituksen, ”se oli minulle se mittari” jatkoaikeista.

– Kun se onnistui ja hallitustyöskentely on nyt vakiinnutettu… Ehkä se harkinta oli sitten se, että katselin kevään mittaan peiliin aina välillä, että nyt tällainen henkilökohtainen puoli siihen päälle vielä.

– Ja totesin ettei ole mitään ongelmaa motivaatiossa tai jatkamisessa. Ja perhekin näyttää, että ”anna mennä vaan”, Orpo hymyilee.

Petteri Orpo valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi ensi kertaa 2016. Hän on tällä hetkellä selvästi pisimpään toiminut ja yhä jatkava puoluejohtaja.

– On totta, että se on pitkä aika. Olen tavallaan ylpeä siitä mitä kokoomus on saavuttanut tässä… Että on pystynyt tuomaan lisäarvoa puolueelle ja saanut joukkueen toimimaan.

– Se on ollut minulle sellainen… Enhän minä yksin olisi tässä pärjännyt ja näitä vaalivoittoja olisi tullut, vaan on onnistuttu rakentamaan joukkue.

Orpo hämmästelee, miten vahva tiimi eduskuntavaaleihin tuli puoluejohdosta, eduskuntaryhmän johdosta ja nyt ministeriryhmästä.

– On ollut minulle tapa johtaa, että on jakanut vastuuta ja yhteishenkeä. Se on mahdollistanut sen, että on pärjätty niin hyvin. Niin se täytyy jatkossakin.

Petteri Orpo sanoo jatkokauden harkintaansa vaikuttaneen myös, että hän on saanut ja saa kiertää paljon ja tapaa kokoomusväkeä. Hän sanoo sitä voimaannuttavaksi.

– Kenttäväkeä, kuntapoliitikkoja, järjestöihmisiä. Jaksan ilahtua asioiden tekemisestä heidän kanssaan. Se merkitsee ihan valtavan paljon, Petteri Orpo sanoo.

– Annan kunnian meidän järjestöväellemme. He ovat tehneet ne voitot… Kyllä se kuitenkin sieltä lähtee, perusvaalityöstä, ehdokkuuksista paikallisvaaleissa, tukitiimeistä, kaikesta siitä.