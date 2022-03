Hyökkääjän joukot kartalla – iskua Kiovaan odotetaan

Venäjän joukot ovat jatkaneet pyrkimyksiään saartaa Kiovaa. Amerikkalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon (ISW) asiantuntijoiden tästä löytyvän arvion mukaan hyökkääjä keskittää joukkojaan kaupungin itä-, luoteis- ja länsipuolelle.

Venäjän kerrotaan tuovan paikalle tarvikkeita ja vahvistuksia sekä suorittavan tykistökeskityksiä ja ilma- ja ohjusiskuja puolustusten heikentämiseksi ja puolustajien pelotteluksi ennen hyökkäystä.

ISW on julkaissut sotatilanteesta alla näkyvän kartan. Siinä on kuvattu Venäjän joukkojen tilanne kaupungin ympärillä maanantaina. Maanantaina julkaistussa arviossa ennustetaan Venäjän aloittavan hyökkäyksen Kiovaan seuraavien 24-96 tunnin aikana.

Venäjä on pyrkinyt saartamaan pääkaupunkia jo pitkään. Avoimista lähteistä saatavilla olevien tietojen perusteella hyökkääjän menestys on ollut vaihtelevaa ja etenemisestä on maksettu raskailla menetyksillä.

ISW:n mukaan on vielä liian aikaista arvioida, kuinka tehokkaasti Venäjä voi onnistua Kiovan saartamisessa tai hyökkäyksessä kaupunkiin.

– Jos Venäjän joukot ovat onnistuneet täydennyksissä, uudelleenjärjestäytymisessä ja pystyneet suunnittelemaan tarkoitukselliset ja koordinoidut samanaikaiset operaatiot useilla pääkaupunkia ympäröivillä operaatiosuunnilla, saattavat he menestyä tässä operaatioissa paremmin kuin aiemmissa yrityksissä, arviossa todetaan.

ISW huomauttaa, etteivät hyökkääjän viimeisen 72 tunnin aikana Kiovan ympäristössä suorittamat operaatiot anna vielä tarpeeksi aineistoa tämän arvioimiseksi.

Eteläisen Ukrainan venäläisjoukkojen kerrotaan pyrkivän etenevän länteen kohti Mykolajivia ja Odessaa sekä pohjoiseen kohti Zaporizzjaa. Venäläishyökkääjä on jatkanut myös idässä kohti Mariupolia ja miehitettyä Itä-Ukrainaa.

ISW:n asiantuntijat arvioivat, että Venäjän joukkojen kyvyttömyys keskittyä yhteen etenemissuuntaan on todennäköisesti hidastanut etenemistä ja tekee niin vastaisuudessakin.

Venäjä näyttää myös yhä pyrkivän kiertämään kaupunkeja niiden valloittamisen sijaan ja ainakin Zaporizzjaa lähestyvien joukkojen arvioidaan olevan liian heikkoja hyökkäykseen itse kaupunkia vastaan. Tämä tilanne voi ISW:n arvion mukaan kuitenkin muuttua, mikäli Venäjä valloittaa Mariupolin ja saa tuotua vahvistuksia idästä.

