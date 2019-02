Huoli ISIS-palaajien lapsista: Onko heidät opetettu ideologiaan?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Isis-taistelijoiden lasten kohtalo herättää kysymyksiä.

Ruotsissa on noussut keskustelua siitä, mitä tapahtuu terroristiryhmä Isisin kannattajien lapsille, jos he palaavat Ruotsiin.

Länsimaista on lähtenyt ihmisiä taistelemaan Isisin joukkoihin Syyriaan ja Irakiin, ja moni heistä on perheellistynyt sota-alueella olonsa aikana. Ruotsin hallinto on linjannut, että takaisin Ruotsiin pyrkiviä Isis-taistelijoita ei aiota auttaa.

Toistaiseksi on epäselvää, miten Isis-taistelijoiden omaisiin aiotaan suhtautua.

− Jos leikittelemme ajatuksella, että heitä alkaa tulla Ruotsiin… Täällä ei ole minkäänlaista heille suunnattua toimijaa tai organisaatiota. Heidät otettaisiin vastaan muissa yksiköissä, lähinnä sosiaalipalveluissa, sanoo Göteborgin kaupungin väkivaltaisten ääriliikkeiden yksikön koordinaattori Zan Jankovski Expressenille.

Göteborg on Ruotsin kaupungeista tunnetuin Syyriaan islamistiseen kalifaattiin lähteneistä henkilöistä. Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon mukaan vuoden 2012 jälkeen 300 ihmistä on lähtenyt Ruotsista taistelemaan konfliktialueiden islamistisiin ryhmiin. Heistä noin puolet on palannut Ruotsiin.

Isis-lasten tilanne on Zan Jankovskin mukaan todennäköisesti erilainen kuin muiden sota-alueelta tulevien lasten.

− Onko heidät koulutettu ideologiaan? Onko heidät altistettu ääriajattelulle? Pienet lapset ovat joutuneet käsittelemään väkivaltaa ja todistamaan sitä. Voin kuvitella, että he ovat eläneet paljon väkivaltaisemmassa ympäristössä kuin muut alueella eläneet lapset, hän sanoo.

Jos lapset palaavat Ruotsiin vanhempineen, voi sosiaalihuolto arvioida, että vanhemmat eivät ole kykeneviä hoitamaan velvoitteitaan. Zan Jankovskin mielestä riittävä peruste tälle pitäisi olla, että lapsia on pidetty traumaattisissa sotaolosuhteissa.

Säpon mukaan viranomaiset arvioivat tulijoiden tilanteen ja tekevät arviot turvallisuusriskeistä. Jos lapset todetaan Ruotsiin saavuttuaan sairaiksi, terveydenhuolto huolehtii heistä tarvittavalla tavalla.