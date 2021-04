Huojentava tieto: Rokotteet suojaavat myös virusmuunnoksilta

Tuoreiden tutkimusten perusteella nykyiset koronavirusrokotteet antavat hyvän suojan myös yleisimpiä virusmuunnoksia vastaan.

Yhdysvalloissa on seurattu huolestuneena New Yorkissa ilmaantuneen uuden B.1.526-variantin leviämistä. Kahden tutkimuksen perusteella Pfizerin ja Modernan rokotteiden luoma suoja on vain hieman heikompi verrattuna alkuperäiseen viruskantaan.

Muunnokset voivat aiheuttaa enemmän oireettomia tai lieväoireisia infektioita, mutta rokotteet ehkäisevät silti tehokkaasti vakavia tautitapauksia ja kuolemanriskiä.

– Emme havainneet suuria eroja, Rockefellerin yliopiston immunologi Michel Nussenzweig sanoo New York Times -lehdelle.

Mount Sinai -sairaalaverkoston tutkija Florian Krammer kertoo olevansa vähemmän huolissaan muunnoksista kuin alkukeväällä. Suurin haaste pandemian kannalta on saada rokotehankkeet etenemään eri puolilla maailmaa.

– Olen huolissani maista, joilla ei ole tarpeeksi rokotteita ja jotka eivät ole saaneet väestön rokottamista kunnolla käyntiin. En ole suoraan sanottuna enää huolissani Yhdysvalloista, Krammer sanoo.

Yhdysvalloissa noin 41 prosenttia kansasta on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Maassa on käytetty pääasiassa Pfizerin ja Modernan mRNA-koronarokotteita.

We now have solid evidence that there are vaccines that protect against all variants of concern:

✓ B.1.351 (S Africa)

✓ P.1 (Brazil)

✓ B.1.1.7 (UK)

✓ B.1.526 (NY)

✓ B.1.429 (CA)

— Eric Topol (@EricTopol) April 23, 2021