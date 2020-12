Huippuosaaja tyrmää Suomen byrokratian: Silkkaa kafkaa

Flickr-kuvapalvelun perustaja Caterina Fake ihmettelee maahanmuuttovirasto Migrin byrokraattista toimintaa. Piilaakson eturivin teknologiavaikuttaja on Helsingin Sanomien mukaan yrittänyt muuttaa Suomeen kesästä 2019 lähtien.

− En ole varma käyttävätkö suomalaiset termiä ”kafkamainen” tällaisten tilanteiden kuvaamiseen, mutta se kertoo tästä tarkasti, Fake sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Fakelle ei myönnetty erityisosaajaviisumia, koska hänellä ei ole suomalaista työnantajaa, vaan yritys, joka sekin katsottiin toimialaltaan vääräksi. Lopulta hän sai oleskeluluvan perhesuhteisiin perustuen, koska hänellä on suomalainen puoliso. Alaikäinen tytär jäi kuitenkin ilman oleskelulupaa.

Hän mainitsee esimerkkinä tilanteen, jossa hänen tuli toimittaa sähköisesti dokumentit, jotka virkailija oli katsonut läpi jo edellisessä tapaamisessa. Lisääminen Migrin järjestelmään ei teknologiaosaajalta onnistunut, vaan dokumentit katosivat kerta toisensa jälkeen.

− Tajusin etten ollut heille ihminen, vaan numero tiedostossa.

Tietoturvayritys F-Securen perustaja Risto Siilasmaa kertoo keskustelleensa maahanmuuton haasteista ministereiden ja johtavien virkamiesten kanssa useita kertoja vuosien mittaan.

− He tapaavat sanoa ”jos se olisi meistä kiinni, se olisi jo ratkaistu”. Toisin sanoen se on jonkun muun hoidettava asia, hän twiittaa.

Siilasmaan kertoo johtopäätöksensä toiminnasta olevan, että asia on kiinni siitä millaisena he näkevät Migrin tarkoituksen. Koettu tarkoitus on hänen mukaansa estää vääräntyyppisten ihmisten maahanmuutto.

− Siitä näkökulmasta prosessi toimii ja siviiliuhrit ovat hyväksyttävissä. Meidän tulisi perustaa uusi virasto, jonka tarkoituksena olisi tuoda ihmisiä Suomeen. Tämä muuttaisi näkökulmaa.

I have discussed this with a number of ministers and leading civil servants over the years. They tend to say:”If this was up to us, it would already be solved.” I.e. it is up to someone else.

My conclusion is that this all hangs on their perception of Migri’s purpose.

