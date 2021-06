Huippujohtaja Talsalle: Ihan huuhaata puhe 80 tunnin työviikoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikki Kyöstilän mukaan elämään pitää kuulua työn ohella myös vapaa-aikaa ja muita asioita.

Hammashoitolaitteita valmistavan Planmecan perustaja ja toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä ei usko, että valtava viikkotuntimäärä kertoisi työnteon tehokkuudesta tai sen aikaansaannoksista.

Hän sanoo Taloussanomille, että elämään pitää kuulua ahkeran työnteon ohella myös vapaa-aikaa ja monia muita asioita.

– Jos ajattelen itseäni, työntekoa on ollut paljon, mutta en siitä valita kenellekään. Se on ollut vapaaehtoista, ja olen voinut sitä yrittäjänä itse säädellä. Jos teet esimerkiksi fyysistä teollisuus- tai rakennustyötä, se on todella raskasta työtä, Heikki Kyöstilä toteaa.

Aiheesta on käyty keskustelua Huawein tietoturvajohtaja Mika Lauhteen kerrottua Kauppalehdessä, ettei hän ole viettänyt kesälomaa neljään vuoteen. Huawein työntekijöiden sanottiin tekevän Kiinassa ja Yhdysvalloissa 80-tuntista työviikkoa kymmenen päivän kesälomalla.

– Se on nyt on ihan huuhaata tällainen puhe, Kyöstilä kiteyttää.

Hän muistuttaa, että Yhdysvalloissa on paljon ylimääräisiä juhlapyhiä ja muita vapaapäiviä. Lomapäivien kokonaismäärä voi olla lähellä Suomea.

– Näin kovan ilmaston maassa kesäloma tulee todella tarpeeseen. Sellaisesta puheesta, että lomaa ei ole vietetty neljään vuoteen, aiheutetaan vain pahaa mieltä ihmisille, eikä se ole rakentavaa keskustelua, Heikki Kyöstilä sanoo.