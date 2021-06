Yritysjohtaja tykittää KL:lle: 80 tunnin työviikko, lyhyet lomat ja kunnon palkka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huawein tietoturvajohtaja ihmettelee puheita nelipäväisestä työviikosta, kun elämää katselee USA:sta tai Kiinasta.

Huawein tietoturvajohtaja Mika Lauhde ihmettelee suomalaista meininkiä, jossa hänen mukaansa työelämässä lomat ja lyhyet työpäivät ovat kohonneet liian tärkeiksi,

– 37,5 tuntia viikossa, pekkaspäivät, viisi viikkoa lomaa, ja kaikkea muutakin. Ja sitten meillä on pääministeri, joka sanoo, että me voisimme siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon. Olen huolissani. Huaweilla on turha valittaa, että minä haluaisin neljän viikon kesäloman. Kukaan ei uskalla ottaa esille tämmöistä, hän sanoo Kauppalehden haastattelussa.

Hänen mukaansa Suomi voisi kiriä Amerikkaa ja Kiinaa, ”jos me siirtyisimme nyt heti seitsenpäiväiseen työviikkoon”.

Hänellä on kiinalaisen Huawein johtajana kokemusta sekä USA:n että Kiinan työmarkkinoista. Molemmissa töitä paiskitaan paljon ja USA:ssa siitä maksetaan tuhdisti. Kiinassa puolestaan on hurja työvoiman tarjonta.

– Silicon Valleyssa joudun maksamaan palkkaa noin 200 000 taalaa per vuosi. On pakko, koska talo maksaa siellä 1,5 miljoonaa ja päivähoito toistatuhatta taalaa kuussa. Saan sillä rahalla kuitenkin 80 tuntia työaikaa per viikko.

Kiinassa hän saa työntekijän 30 000 euron palkalla, hän tekee 80 tuntia viikossa töitä ja pitää 10 päivää lomaa.