Huippudiplomaatti: Tässä ovat vuoden 2021 opetukset

Euroopasta ei ranskalaisarvion mukaan ole geopoliitikan voimatekijäksi.

Vuoden 2021 perusteella voi vetää kolme suurta johtopäätöstä koskien maailmanpolitiikan tilaa. Näin arvioi ranskalainen ex-diplomaatti Gérard Araud geopoliitiikan suurta kuvaa ruotivassa Twitter-ketjussa.

Pitkän uran Ranskan ulkoasiainhallinnossa tehnyt Araud on toiminut maansa lähettiläänä YK:ssa ja Yhdysvalloissa. Eläkepäivinään hän on tullut tunnetuksi aktiivisena turvallisuuspolitiikan tarkkailijana.

Yhdysvallat on veteraanidiplomaatin mukaan luopumassa aktiivisesta ulkopolitiikan johtajuudesta.

– 2021. Ensimmäinen ja tärkein geopolitiikan totuus: olemme saaneet vahvistuksen sille, että USA on osittain vetäytymässä kansainvälisesti, hän kirjoittaa Twitterissä.

– Kiinan patoaminen Aasiassa, USA:n intressien puolustamisen määritteleminen rajallisesti muualla, reaalipolitiikkaa lähenevän realismin harjoittaminen muualla, Araud tiivistää Yhdysvaltojen uuden ulkopolitiikan.

Araud kääntää arviossaan katseensa myös Euroopan tapahtumiin. Hän ennustaa Britannian ja EU:n kireiden välien jatkuvan, ainakin niin kauan kun Boris Johnson jatkaa Britannian pääministerinä.

– Toinen geopoliittinen johtopäätös: Brexit pysyy Britannian ja EU:n välisenä avoimena haavana. Osapuolet on tuomittu loputtomaan kinasteluun, eivätkä pysty nousemaan riitaisasta ja myrkyllisestä ilmapiiristä tehdäkseen yhteistyötä. Mutta muutos Lontoossa, Araud pohtii, jättäen kysymyksen auki.

Myös EU:n turvallisuuspoliittisen aseman voimistamiseen Araud suhtautuu epäillen. Yhdysvaltoihin nojaava Eurooppa ei ole valmis toimimaan kansainvälisen politiikan raadollisten pelisääntöjen mukaan, hän arvioi.

– Kolmas geopoliittinen johtopäätös: EU:sta ei ole tulossa geopoliittista valtaa. Jäsenvaltioiden intressit ovat liian erilaiset, ja riippuvuus USA:n antamasta suojasta liian sisäistetty ja haluttomuus hyväksyä voimapolitiikka liian laajalle levinnyt.

