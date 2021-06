Huijarit vaanivat nyt kesätyöntekijöitä

Korona-aika on lisännyt salasanojen kalastelua ja muita huijausyrityksiä entisestään.

Keskuskauppakamari varoittaa erilaisten huijausyritysten lisääntyvän kesällä. Yritysten ja muiden organisaatioiden tulisi perehdyttää myös kesätyöntekijät tietoturva-asioihin.

Kesätuuraajat eivät välttämättä tunne organisaatioiden toimintatapoja ja voivat olla otollista kohderyhmää huijausyrityksille.

– Tärkeää on, että organisaatioissa on kulttuuri, jossa niin kesä- kuin muutkin työntekijät voivat matalalla kynnyksellä tarkistaa tietoturvaan ja -suojaan liittyviä asioita. Kesätyöntekijöille on myös tärkeää, että tietoturva-asioista on mahdollista kysyä kesän ja etätyön aikana kokeneemmalta henkilöltä, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen toteaa tiedotteessa.

Erilaiset salasanojen kalasteluyritykset puhelimitse, sähköpostitse ja huijaussivujen avulla ovat lähes arkipäivää. Haittaohjelmia pyritään lisäksi levittämään sähköpostiliitteiden ja linkkien avulla. Horttanainen arvioi ilmiön lisääntyneen korona-aikana.

– Näiden takana on rikollinen toiminta, jolla pyritään saamaan taloudellista hyötyä tai haittamaan yrityksen toimintaa. Myös teollisuusvakoilu tietomurtojen avulla on mahdollista.

Yritykset ovat jo melko hyvin valveutuneita, mutta rikollisten mielikuvitus ja röyhkeys lisääntyvät koko ajan.

– Kun huijaus- ja kalasteluyrityksiä kohdennetaan suurelle määrälle organisaatioita ja henkilöitä, niin valitettavasti aina joku lankeaa ansaan, Anne Horttanainen sanoo.

Juuri nyt englanninkielisiä puheluita tulee esimerkiksi Microsoftin nimissä, ja niissä on pyrkimyksenä päästä käsiksi käyttäjätietoihin. Myös valelaskuja liikkuu jonkin verran.

Viimeisin vitsaus on varsinkin Android-puhelimiin kohdennettu FluBot-kampanja, joka lähettää suomenkielisiä viestejä paketin saapumisesta tai seuraamisesta. Viestin sisältämä linkki johtaa huijaussivustolle, jossa käyttäjä yritetään saada asentamaan haittaohjelma puhelimelleen.