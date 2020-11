HS: Tulli epäilee alkoholia myyviä verkkokauppoja rikoksista

Tulli tutkii yli kymmentä netin kautta alkoholia suomalaisille myyvää firmaa.

Tulli tutkii yli kymmentä netin kautta alkoholia suomalaisille myyvää firmaa ja epäilee niitä mahdollisesti alkoholirikoksista ja veropetoksista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Jos asia etenee syyttäjälle ja tuomioistuimeen, siitä voi tulla olennainen ennakkotapaus.

Tutkintapyyntöjä firmoista on aiemmin syksyllä tehnyt Valvira, joka on halunnut suitsia villinä rehottavaa alkoholin nettimyyntiä.

Nettimyyntiä on lisännyt tänä vuonna myös korona-aika, koska mahdollisuus hakea suuria alkoholilasteja varsinkin Baltian maista on ollut paljon aiempaa hankalampaa.

Tulli on tämän vuoden aikana tarkastanut noin 200 verkkokaupasta tilattua alkoholilähetystä, mikä tarkoittaa noin 700 000 litraa alkoholijuomia. Yhdessä lähetyksessä, eli vaikkapa rekka-autollisessa alkoholia, voi olla satoja suomalaisia vastaanottajia.

Ostajan kannalta tilanne on hieman epäselvä. Asiakas ei usein tilatessaan voi tietää, onko myyjä hoitanut verovelvoitteensa.

− Alkoholia ulkomailta tilatessa on hyvä muistaa, että joko ostajan tai myyjän on maksettava vero, verotonta tilaaminen ei ole koskaan, sanoo Verohallinnon valvontapäällikkö Saija Taipale HS:lle.