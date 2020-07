HS: Tiekokeilu hämmentää, yksi kaista autoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi kylätieosuus tuli monille alueen asukkaalle yllätyksenä.

Espoon ja Vantaan rajalla on otettu käyttöön kilometrin mittainen kylätiekokeilu, johon on haettu mallia Alankomaista. Vastaavia koeosuuksia on toteutettu aiemmin Hattulassa ja Pyhtäällä.

Helsingin Sanomien mukaan tarkoituksena on lisätä kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kokeilusta ei juurikaan tiedotettu alueen asukkaille, sillä kaistamerkinnät ja rajoitukset ilmestyivät tielle monien mielestä yllättäen.

Kylätiellä on vain yksi kaista autoille ja molemmilla sivuilla 1,5 metrin levyiset osiot kevyelle liikenteelle. Autoilijoita ohjeistetaan kylteissä väistämään oikealle, jos vastaan tulee toinen auto.

Osa tien käyttäjistä on epäillyt 30 kilometrin nopeusrajoituksen noudattamista. On myös epäselvää, kuinka hyvin järjestely toimii äkkijarrutus- ja väistötilanteissa.

– Olen myös mennyt tästä autolla ja tässä on kaarteita, joissa ei näe kunnolla, tuleeko toista autoilijaa vastaan, kylätiellä koiraansa ulkoiluttava Ruut Pelkonen sanoo HS:lle.

Kyseinen tieosuus sijaitsee Espoon puolella Jupperintiellä ja Vantaan puolella Ainontiellä. Kaupungit ilmoittavat keräävänsä varsinaista palautetta tiestä vasta syksyn aikana.