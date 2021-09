HS: Talo vuotaa seitsemättä vuotta, asukkaat raivoissaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jätkäsaaressa sijaitsevassa Hitas-talossa on parikymmentä vuotokohtaa.

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Hitas-asuntoyhtiö Marco Polon asukkaat ovat jo talon valmistumisesta lähtien yrittäneet saada kaupungin asuntotuotantoa korjaamaan talon vuoto-ongelmat, mutta vanhojen vuotokohtien lisäksi vesi vuotaa talon rakenteisiin myös uusista kohdista, kertoo Helsingin Sanomat.

Vuodot näkyvät märkinä pintoina tai jopa suoranaisena veden lorinana. Pihakansi ei eristä vettä ja pysäköintihallissa ja ryömintätilassa on koko ajan vettä. Vuotopaikkoja on asukkaiden mukaan parikymmentä.

Helsingin kaupungin asuntotuotanto on korjauttanut osan vuotokohdista asentamalla vuotokohdan alle kourun, jota pitkin vesi ajoittain ylivuotaa pysäköintihallin lattialle. Rappukäytävien edustan kiveyksen kosteuden alkuperästä taas ei ole tietoa. Pihakantta on korjattu useista kohdista ja rahaa on palanut yli 170 000 euroa vuotojen tilkkimiseen.

Kosteuden myötä talon julkisivu hajoaa käsiin. Maalipinta kupruilee. Ulkoseinien rakenteet irtoavat ja putoavat pihalle, esimerkiksi elokuun lopulla vain parilla pienellä ruuviilla kiinni ollut ikkunapellitys putosi pihalle. Ainakin yhden parvekkeen katon keskiosa vuotaa.

Vuodot eivät ole talon ainoa ongelma. Talossa ei ole palokatkoja lainkaan tai ne on asennettu väärin lämpöeristeiden sisälle. Asuntotuotanto vetoaa siihen, että paloturvallisuusvaatimukset ovat muuttuneet palokatkojen asentamisen jälkeen. Tähän talonyhtiö on huomauttanut, etteivät palokatkot olleet edes asentamishetkellään voimassa olevien määräysten mukaisia. Paloturvallisuus on talonyhtiön vastuulla.

Asukkaiden ja asuntotuotannon välejä ei käytännössä ole. Asuntotuotanto asioi talonyhtiön kanssa vain lakimiehen välityksellä. Asuntotuotanto vähättelee vuotoja ja vetoaa runsaisiin sateisiin. Sen mukaan kosteus ei aiheuta erityistä vahinkoa asunnoille.

– Me olemme yrittäneet kaksi kertaa vuosien aikana käynnistää asuntotuotannon kustannuksella tavaran­tarkastus­menettelyä, jonka myötä olisimme sitoutuneet myös ulkopuolisen tavarantarkastajan esittämiin velvoitteisiin, sanoo Helsingin asuntotuotannon korjausrakentamisyksikön päällikkö Johan Hellberg.

Tätä tavarantarkastusmenettelyä myös talonyhtiö on toivonut, mutta asia ei ole silti toteutunut. Rakennuttaja NCC taas sanoo, että se vastaa vain urakkasopimuksen noudattamisesta ja korjaa sen, minkä vaaditaan. Talonyhtiö pohtiikin asuntotuotannon haastamista oikeuteen.