HS: Löytyikö syy Parkinsonin tautiin?

Suomalaistutkijoiden mukaan sairaus voi liittyä suolistobakteerien tuottamaan rikkivetyyn.

Tutkijoiden mukaan Parkinsonin tauti voi olla yhteydessä suolistobakteereihin, jotka saavat energiansa vedystä ja rikkiä sisältävästä sulfaatista. Samalla ne tuottavat rikkivetyä.

Neurologian dosentti Kari Murros sanoo Helsingin Sanomille, että suolen solut pystyvät suojautumaan rikkivedyltä tiettyyn rajaan asti. Pieninä pitoisuuksina se suojaa kudoksia tulehdustekijöiltä.

– Jos rikkivetyä kuitenkin syntyy suolistossa liikaa, suojaukset pettävät. Uskomme, että näin Parkinsonin tauti voi saada alkunsa, Murros sanoo.

Murroksen, elintarvikemikrobiologian professorin Per Sariksen ja heidän kollegoidensa tuore tutkimus on julkaistu Frontiers in Cellular and Infection Microbiology -tiedelehdessä.

Tutkijat havaitsivat, että sinänsä harmittomia Desulfovibrio-lajin bakteereja esiintyi huomattavasti enemmän Parkinsonin taudista kärsivillä. Rikkivedyn arvellaan edistävän alfa-synukleiiniproteiinin kasautumista, joka leviäisi hermoston kautta lopulta aivoihin.

Uuden havainnon avulla sairastumisriskiä voidaan ehkä vähentää tulevaisuudessa.

– Voitaisiin kehittää lääke, joka vähentää rikkivedyn määrää suolistossa, Saris sanoo.