HS: Kaksi maata ei enää täytä matkustuskriteerejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi tekee kokonaisarviot eri maiden tartuntatilanteista yleensä kahden viikon välein.

Kaksi maata, Tanska ja Belgia, ylittävät nyt Suomen hallituksen asettaman, uusien koronavirustapausten raja-arvon, Helsingin Sanomat uutisoi.

Hallituksen määrittelemä raja-arvo on kahdeksan uutta koronatartuntaa sataatuhatta henkilöä kohden (8/100 000) viimeisten 14 vuorokauden aikana.

Tanskan luku, 8,5, on hieman yli määritellyn lukuarvon. Toissijaisesti voidaan kuitenkin harkita hieman suurempaakin tautitapausten ilmaantuvuutta.

– On mahdollista harkita, että sisärajavalvontaa ei ole jos tautitapauksia on enintään 10 /100 000, vaikka raja varsinaisesti on 8 / 100 000. Tähän vaikuttavat muutkin asiat, esimerkiksi epidemian trendi, Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski sanoo.

Belgiassa uusia tapauksia on paljon Tanskaa enemmän. WHO:n mukaan vastaava luku oli siellä eilen 19 ja tänään 24,5.

– Belgian kohdalla tilannetta on varmaan päättäjien hyvä tarkastella uudestaan melko nopeasti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoo.

Ylihuomenna maanantaina 27. heinäkuuta matkustusrajoituksia tuodaan uudelleen voimaan Suomessa niiden maiden osalta, joissa tartuntatapaukset ovat kasvussa. Maat ovat Sveitsi (16,9) Itävalta (16,7) ja Slovenia (12,5).

Eri maiden tilanteista tehdään pääsääntöisesti kokonaisarvio kahden viikon välein, mutta myös äkillisiin muutoksiin on mahdollista reagoida.