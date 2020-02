HS: Hitas-ostajat keskivertoa hyvätuloisempia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupungin tukemien asuntojen ostajien keskitulot ovat noin 48 000 euroa vuodessa.

Keskiverto hitas-asunnon ostaja tienaa enemmän kuin palkansaaja Helsingissä keskimäärin, osoittaa Helsingin Sanomien laaja selvitys.

Selvitys kattaa hitas-ostajien tulotiedot 18 uudesta taloyhtiöstä. Kaikkien ostajien keskitulot olivat noin 48 000 euroa vuodessa, joka on noin 8 000 euroa enemmän kuin helsinkiläisellä palkansaajalla keskimäärin.

Parhaiten tienaavat ovat ostaneet hitas-asuntoja Jätkäsaaresta. Heidän keskitulot yltävät noin 55 000 euroon vuodessa. Pienituloisimmat hitas-ostajat ovat Laajasalossa. He tienaavat keskimäärin 41 000 euroa.

Helsingissä on yhteensä 14 615 hitas-asuntoa. Kaupungin tukeman omistusasumisen eli hitas-järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen omistusasuminen. Hitas-asunnot on alkujaan tarkoitettu ihmisille, joilla ei ole ehkä muuten olisi varaa ostaa asuntoa Helsingistä.

Asunnot kuitenkin paitsi päätyvät keskivertoa hyvätuloisemmille, niistä myös lähes joka viides voi HS:n selvityksen mukaan olla sijoituskäytössä. Noin 2 600 asunnossa ei asu niiden omistaja. Hitaksen vuokraaminen ei ole laitonta, mutta se on hitas-järjestelmän tarkoituksen vastaista.