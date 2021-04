Hoivakotiin iski korona – rokote pääsi näyttämään voimansa

Rokottamaton terveydenhuollon ammattilainen sai aikaan koronatartuntojen ryppään Yhdysvaltain Kentuckyssa sijaitsevassa hoivakodissa.

New York Times -lehden mukaan yhteensä 26 asukasta sairastui, vaikka 18 oli jo saanut täyden rokotussuojan. Henkilökunnassa havaittiin 16 tartuntaa rokottamattomilla ja neljä rokotetuilla. Kaksi rokottamatonta ja yksi rokotteen saanut hoivakodin asukas menehtyi.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n tutkimuksen mukaan suurimmalle osalle rokotetuista ei ilmaantunut minkäänlaisia oireita.

Tutkijat painottavat, että terveydenhuollon ammattilaisten rokottaminen on tärkeää vastaavien tapausten estämiseksi. Hoivakodissa 90 prosenttia asukkaista oli rokotettu, mutta vain puolet 116 työntekijästä. Ongelmana on, että monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat ainakin toistaiseksi kieltäytyneet koronarokotteesta.

Erityisesti iäkkäämmille henkilöille voi syntyä heikompi immuunivaste rokotteesta, mikä voi altistaa heidät tartunnoille.

CDC:n mukaan hoivakodissa kiertäneessä viruksessa oli useita mutaatioita piikkiproteiinissa. Siitä huolimatta Pfizerin rokotteen tehoksi arvioitiin 66 prosenttia asukkailla ja 75,9 prosenttia työntekijöillä. Oireellisen taudinkuvan osalta luvut olivat 86 ja 87 prosenttia.

An unvaccinated health care worker set off a Covid-19 outbreak at a nursing home where the vast majority of residents had been vaccinated, leading to dozens of infections, including 22 cases among residents and employees who were already fully vaccinated.https://t.co/tiU0avylxj

— uché blackstock, md (@uche_blackstock) April 21, 2021