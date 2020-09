Hoitaja HU:lle koronastaan: Jatkunut viisi kuukautta, kuolema lähellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaanhoitaja Annamari Viljanen kertoo joutuneensa kahdesti sairaalahoitoon.

Sairaanhoitajana työskennellyt helsinkiläinen Annamari Viljanen kertoo Helsingin Uutisille sairastaneensa koronavirusta yli viisi kuukautta. Hänen covid-19-näytteensä tulos oli positiivinen huhtikuun 12. päivänä.

Viljanen kertoo kärsivänsä yhä nuhasta, yskästä, hengitysvaikeuksista ja kurkkukivusta. Haju- ja makuaisti eivät ole täysin palautuneet.

Nykyoireet ovat kuitenkin lieviä siihen nähden, mitä Viljanen joutui aiemmassa taudin vaiheessa kokemaan.

Hän hoiti keväällä koronapotilasta työssään HUSissa. Viljanen suojautui, mutta ei ehkä riittävästi:

– Kaikkia suojaimia ei ollut vielä silloin saatavilla.

Viikon päästä testistä Viljasen kunto oli niin huono, että hän hakeutui päivystykseen. Keuhkoista löytyi läiskämäisiä varjostumia ja lääkäri diagnosoi hänellä keuhkokuumeen. Viljanen kuitenkin kotiutettiin.

Jo parin päivän päästä hän joutui päivystykseen uudelleen ja vietti tällä kertaa viisi päivää koronasairaalaksi muutetussa Kirurgisessa sairaalassa. Viljanen kokee silloin käyneensä lähellä kuolemaa.

– Kun silmiä ei saa auki, vaikka haluaisi ja raaja roikkuu käyttökelvottomana.

Toinen sairaalajakso kesti myöhemmin kaksi päivää Meilahdessa.

– Sen jälkeen en ole onneksi sairaalahoitoa tarvinnut, Viljanen kertoo.

Toipuminen on kuitenkin ollut hidasta. Ennen aktiivisesti urheilleen, muun muassa kamppailulajeja ja latinalaisia tansseja harrastaneen Viljasen fyysisen suorituskyvyn ja hapenottokyvyn on todettu romahtaneen. Hän on ravannut erilaisissa testeissä kuukausia.

Kukaan ei tiedä, paljonko Viljasen kaltaisia, koronaviruksen pitkittyneistä oireista kärsiviä on Suomessa, ehkä satoja.

Kuukauden kestäneen eristyksen jälkeen Viljasen koronavirustestit ovat olleet negatiiviset. Hän on sairauslomalla ainakin syyskuun loppuun mutta ei usko, että pystyy vielä palaamaan töihin täysipainoisesti.