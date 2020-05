Hidastelu ihmetyttää kansanedustajaa – ”Norjassa ei viivytelty”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ravintolatukien määrä, kohdentaminen ja aikataulu herättävät kummeksuntaa.

Kristillisdemokraattien 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östmanin mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen esittämä ravintolayritysten koronatuki on aivan liian pieni, eikä riitä pelastamaan yrityksiä tai työpaikkoja. Monet yritykset ovat hänen mukaansa vaarassa ajautua konkurssiin.

– Ravintola-ala on arvioinut, että selvitäkseen ja pystyäkseen jatkamaan toimintaa rajoitusten purkauduttua, tukea tarvittaisiin noin 350 miljoonaa euroa. Hallitus tarjoaa alalle 120 miljoonaa, Östman ihmettelee mielipidekirjoituksessaan Ilkka-Pohjalaisessa.

Myös korvauksen kohdentamisessa on ongelmia. Kustannusten hyvitykseen perustuvassa osassa on Östmanin mukaan leikkuri, joka merkittävästi vähentää korvausta niiltä ravintolayrityksiltä, joilla on paljon ravintoloita ja siten myös paljon työntekijöitä.

– Eikö olisi oikeudenmukaisempaa perustaa korvaus aiheutuneisiin vahinkoihin suhteessa yritysten kärsimään myynnin menetykseen ja vaikkapa työpaikkojen määrään?

Korvaus ei koske hänen mukaansa myöskään lainkaan henkilöstöravintoloita, jotka myös työllistävät paljon. Myös viivyttely ravintolatoimissa ihmetyttää kansanedustajaa, sillä ravintolat suljettiin lailla jo koronakriisin alkuvaiheessa ja ovat edelleen kiinni.

– Norjassa valtio on tukenut merkittävän osan ravintoloiden kiinteistä kuluista toimintakiellon aikana ja jatkaa suorien tukien maksamista vielä kesäkuussa. Norjassa ei viivytelty. Suomessa sen sijaan aikaa on sulkemisesta kulunut jo valitettavan paljon ja nyt on jo kiire toimia.