Henna Virkkunen: Sunnuntaina vuoden tärkeimmät vaalit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varsovan pormestarin voitto olisi europarlamentaarikon mukaan käännekohta Puolalle.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) kertoo pitävänsä Puolan presidentinvaaleja vuoden 2020 tärkeimpinä eurooppalaisina vaaleina.

Puolassa äänestettiin sunnuntaina vaalien ensimmäisellä kierroksella ja toinen kierros on luvassa 12. heinäkuuta.

– Puolan presidentin valtaoikeudet ovat verrattain kapeat, mutta nykyisessä tilanteessa lopputuloksen merkitys koko Euroopan kehitykselle on suuri. Kyse on vuoden tärkeimmistä eurooppalaisista vaaleista, Virkkunen toteaa tiedotteessa.

Valtaapitävän Laki ja oikeus -puolueen tuella kampanjoiva presidentti Andrzej Duda nousi odotetusti vaalien ensimmäisen kierroksen selväksi voittajaksi. Hän saa toiselle kierroksella seuraa entisestä europarlamentaarikosta ja nykyisestä Varsovan pormestari Rafal Trzaskowskista.

Toisen kierroksen gallupeissa ehdokkaat ovat käytännössä tasoissa. Trzaskowski astui presidenttikisaan mukaan vasta toukokuun puolivälissä, minkä jälkeen hänen kannatuksensa on noussut tasaisesti.

– Puolan oppositio on pystynyt viime aikoina rakentamaan aiempaa yhtenäisempää rintamaa Laki ja oikeus -puoluetta vastaan, vaikka myös opposition sisällä näkemyserot ovat suuria. Toiselta kierrokselta tippuneiden ehdokkaiden äänestäjistä monet tulevat siirtymään Trzaskowskin taakse. Siksi Trzaskowskin voitto toisella kierroksella on täyttä realismia, vaikka ero Dudan hyväksi oli eilen merkittävä, Virkkunen arvioi.

Trzaskowski edustaa oikeistoliberaalia Kansalaisfoorumia, joka on kokoomuksen sisarpuolue ja Euroopan parlamentissa osa EPP-ryhmää.

– Jos Trzaskowski nousee presidentiksi, voi hän veto-oikeudellaan pysäyttää hallituksen oikeusvaltiota ja demokratiaa rapauttavat uudistukset. Hallituksella ei ole parlamentissa riittävästi tukea eli kolmen viidesosan enemmistöä, jotta se pystyisi ohittamaan tämän veto-oikeuden. Siksi presidentin puolittainen veto-oikeus on tällä hetkellä aivan todellinen veto-oikeus, ja vaalit erittäin tärkeät, Henna Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan Trzaskowskin työ Euroopan parlamentissa, ministerinä ja Varsovan pormestarina on osoittanut sitoutumisen eurooppalaisiin arvoihin ja demokratiaan.

– Yhden henkilön varaan ei voi laskea kaikkea, mutta Trzaskowskin voitto olisi käännekohta kehitykselle, jossa Puola luisuu yhä lähemmäs autoritääristä hallintoa. Se tarjoaisi oppositiolle huomattavasti paremmat lähtökohdat myös seuraaviin parlamenttivaaleihin.

Henna Virkkunen pitää kielteistä oikeusvaltiokehitystä yhtenä EU:n suurimmista nykyhaasteista.

– Puola on ollut tästä räikein esimerkki. Se on myös yksi suurimmista EU-jäsenmaista, jonka painoarvo päätöksenteossa on suuri. Jos Puolan suunta kääntyy, vie se liikkumatilaa myös toiselta ongelmatapaukselta eli Unkarin hallitukselta. Tällä olisi suuria vaikutuksia koko Euroopan kehitykselle, Virkkunen sanoo.